رئيس قطاع الآثار الإسلامية يتفقد الجامع الأزهر

توجه الدكتور أسامة طلعت رئيس قطاع الآثار الاسلامية والقبطية واليهودية بالمجلس الأعلى للآثار على رأس لجنة أثرية علمية إلى جامع الأزهر الشريف، وذلك لتفقد الجامع والاطمئنان على العناصر والزخارف الأثرية الموجودة به.

وبعد المعاينة، أكد أن جامع الأزهر وعناصره المعمارية والزخرفية والأثرية سليمة ولم تمس وفي حالة جيدة من الحفظ، مشيرا إلى أن الحريق الذي نشب هو حريق محدود في إحدى الغرف الخلفية بالدور الثالث للمسجد، وهي غرفة حديثة ليس بها أية زخارف أو عناصر معمارية أثرية.