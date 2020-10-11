فرج عامر: حديث الرئيس في "التثقيفية" كشف حجم المخططات التي تهدد مصر

أشاد النائب فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، بصراحة الرئيس السيسي للشعب المصري خلال الندوة التثقيفية الـ32 للقوات المسلحة، والتي كشف فيها عن المخططات التي تُحاك ضد الدولة المصرية، وإصراره على عدم التصالح مع من يريدون هدم مصر، ومع من يؤذي المصريين.

وأضاف "عامر"، في بيان صادر عنه اليوم، إن الجماعات المأجورة تهدف إلى زعزعة أمن واستقرار مصر، لتنفيذ أجندات قذرة عن طريق إعلام مضلل وفاسد، مؤكدًا أن الشعب المصري العظيم يُدرك هذه المخططات ولا يتأثر بحديثهم الكاذب، لأننا شعب مثقف وكافة المشروعات والإنجازات التي نشهدها الآن تدل على كذبهم وافترائهم.

وأشار رئيس لجنة الصناعة، إلى أنه لا يمكن هدم مصر من الخارج مثلما أوضح الرئيس السيسي في كلمته اليوم، ولكن الحرب تُشن على مصر من الداخل إذ توقفنا عن الإنجازات والمشروعات واستمرار مشروعات التنمية التي بدأها الرئيس السيسي والحكومة بعد ثورة 30 يونيو.

وحضر الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، فعاليات الندوة التثقيفية الـ32 للقوات المسلحة، التي عقدت تحت عنوان "أكتوبر 73 رمز البقاء والنماء"، تزامنًا مع احتفالات مصر بمرور 47 عامًا على انتصارات أكتوبر المجيدة، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وقادة القوات المسلحة وكبار رجال الدولة.

وخلال الندوة أكد الرئيس السيسي أن ما تحقق خلال 6 سنوات يساوى عمل 20 عامًا، وأضاف "أنه لا تصالح مع من يريدون هدم مصر، ومع من يؤذي شعب مصر و100 مليون مصري، وكل من يقدم الأذى للمصريين من سيدات ورجال وشباب وأطفال".

وأشار الرئيس السيسي، إلى أن من يعمل على ضياع 100 مليون مصري ويتصور أنه سيهدم الدولة، لا تصالح معه، مؤكدًا أنه جلس مع الكثير ممن كانوا يحاولون هدم الدولة المصرية، وتحدث حول أزمات التعليم والاقتصاد، قائلاً: "والله العظيم ما لاقيت إجابة".