فرج عامر لرئيس الزمالك: مش هرد على عجل مدبوح بيطلع في الروح

نشر المهندس فرج عامر، رئيس نادي سموحة، رسالة جديدة أرسلها له رئيس الزمالك، يسبه فيها بألفاظ خارجة، ويهدده بعدما نشر رسالته بالأمس عقب فوز الفارس الأبيض على نادي سموحة بهدفين مقابل هدف، ضمن منافسات بطولة كأس مصر.

ودون "عامر"، من خلال صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" برسالة جديدة أرسلها له رئيس الزمالك، جاء فيها: "مش هسيبك *** عشان بتبعت الصور للمواقع، ورحمة أمي لافضحك يا ***".

وفي تدوينة أخرى، نشرها فرج عامر، كتب فيها: "مش حرد على عجل مدبوح وبيطلع في الروح".

وكان رئيس نادي سموحة قد نشر بالأمس تدوينة أظهر من خلالها رسائل لرئيس الزمالك يهدده فيها، بسبب تصريحاته عن لقاء الزمالك وسموحة، والتي أثارت جدلًا كبيرًا على مواقع التواصل الاجتماعي ضد رئيس الزمالك.

وفي وقت سابق، أصدرت اللجنة الأوليمبية قرارا بإيقاف رئيس نادي الزمالك، أربعة سنوات، ضمن حزمة من العقوبات بسبب الشكاوى التي تلقتها ضده، كما أصدرت قراراً بتوقيع غرامة عليه قيمتها 100 ألف جنيه.

ووجه رئيس نادي الزمالك اللوم إلى رؤساء الأندية، عبر مداخلة على قناة نادي الزمالك، بسبب عدم وقوفهم إلى جواره، وقال: "أنا بعاتب وألوم رؤساء الأندية لأني لم أتركهم في أزماتهم".

وشن رئيس نادي الزمالك، هجومًا شديدًا على رئيس نادي سموحة، وتوعده بالحبس، بسبب تصريحات لعامر اعتبرها رئيس الزمالك مسيئة له.

وقبل مباراة الفريق الأول لنادي الزمالك مع فريق سموحة، كتب فرج عامر عبر حسابه على "تويتر": "الخوف النهاردة مش من الزمالك، الخوف من حاجة تانية لكن تلوح في الأفق بوادر خير كبير على مصر كلها".