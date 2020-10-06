زوجة الشهيد منسي تشكر فرج عامر لمنحها عضوية سموحة: لفتة وطنية وإنسانية

عبرت منار محمد سليم، زوجة الشهيد أحمد منسي، عن سعادتها من حب الناس لها، قائلة: "ببقى مش مصدقة نفسي ولا متخيلة إن ممكن يحصل كده، وده مش علشاني ولكن ده حب للشهيد واللي قدمه وكل الشهداء، حتى في المواصلات العامة، وفي كل مكان حب وفرحة شوفناها من ساعة ما جينا الإسكندرية".

وأبدت "منار" خلال لقاء ببرنامج "توك شو العرب"، المذاع على شاشة قناة "الحدث اليوم"، سعادتها بتكريم نادي سموحة لها ومنحها هي وأسرتها العضوية الذهبية، قائلة: "إحساس جميل جدا، نادي سموحة من الأندية الكبيرة على مستوى الجمهورية وأخيرا أتيحت الفرصة إني أدخله".

وتابعت: "المهندس فرج عامر بجد مشكور ولفتة إنسانية ووطنية وأخلاقية وده تقدير منه وقالي إحنا معاكم، وعمل تكريم رائع مكنتش أتخيله لأسرة الشهيد وأولاده، وقال أن أولاد الشهيد وقت ما يحبوا يبقى لهم أنشطة رياضية هتبقى منحة منه مدى الحياة".

ووجهت زوجة الشهيد أحمد منسي رسالة للشعوب التي تواجه حروبًا حاليا بسبب تداعيات الثورات وما تفعله جماعة الإخوان، قائلة لهم اصمدوا.