أسعار مصل السعار وأماكن توافره

خلال الفترة الأخيرة شنت وزارة الصحة أكثر من حملة ضد السعار الفيروسي.

كيف ينتقل فيروس السعار؟

ووفقًا لبيان وزارة الصحة فإن السعار ينتقل عن طريق لعاب الحيوان مثل الكلاب أو القطط، البقر أو الجاموس، أو عن طريق العقر أو الخدش.

تبدأ أعراض مرض السعار تدريجيا بالحمى وفقدان الشهية وضعف عام وصعوبة البلع، مع حالة الهياج والخوف من الماء والهواء، لينتهي بغيبوبة حتى تصل إلى الوفاة.

ويمكن إنقاذ المريض إذ تعامل بشكل مباشر مع الجرح مثل ضرورة غسل الجرح بالماء والصابون لمدة 15 دقيقة، والتوجه لأقرب مستشفى أو وحدة صحية للحصول على الإسعافات الأولية بدون خياطة للجرح، مع الحرص على تلقي التطعيمات بجرعات كاملة حال التعرض للعقر أو الخدش من حيوان مصاب بمرض السعار.

وتستعرض "الوطن" أسعار التطعيم ضد السعار وعناوين مراكز المصل اللقاح:

أسعار مصل السعار أو داء الكلب

يتوفر تطعيم داء الكلب أو السعار في مستشفيات المصل واللقاح، بسعر 75 جنيهًا للجرعة، ويحتاج المصاب إلى 5 جرعات، بما يعادل 375 جنيهًا، وتؤخذ على عدة مرات.

ويأخذ المريض جرعات تطعيم داء الكلب خلال فترة شهر، الجرعة الأولى يوم العقر، والثانية اليوم الثالث، ثم اليوم السابع، ثم اليوم الـ14، والأخير يوم 28، ولا يوجد أي موانع للتطعيم على الإطلاق كونه آمن تمامًا للأطفال والحوامل.

عناوين مراكز المصل واللقاح

- المركز الرئيسي: 51 ش وزارة الزراعة – العجوزة.

- نادي مصر الجديدة (نادي الطيران ) 14 ش أحمد فؤاد - سانت فاتيما - مصر الجديدة.

- كفر الشيخ: مستشفى كفر الشيخ العام.

- 6 أكتوبر: مستشفى الوادي بجوار الحصري.

- الإسكندرية: الوطنية مول – لوران.

- القطامية: نادي القطامية الرياضي - التجمع الخامس – المستشفى الجوي التخصصي ش التسعين.

- المعادي: نادي المعادي

- الرحاب: فيلا 102، و103 ش أحمد شوقي خلف المول التجاري، 1 بجوار سينما الرحاب – مجمع العيادات التخصصية.

- داندي مول: المول التجاري داندي مول- الكيلو 28 بطريق مصر الاسكندرية الصحراوي بعيادات جوكلينك.

- نادي الزهور: شارع يوسف عباس - البوابة الرئيسية – مدينة نصر.

- نادي قضاة مجلس الدولة (خاص بالأعضاء فقط): ش عبد العزيز آل سعود امام استقبال مستشفى قصرالعيني.

وقال الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم السبت، هو 104387 حالة من ضمنهم 97643 حالة تم شفاؤها، و6040 حالة وفاة.