محافظ المنوفية يتفقد مدارس تلا ويوجه بتطوير مدخل المدينة

أجرى محافظ المنوفية، اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، جولة تفقدية في مدينة تلا، اليوم الأحد، تفقد خلالها استعدادات المدارس للعام الدراسي الجديد، كما وجه بوضع تصور لتطوير ورفع كفاءة مدخل المدينة.

شملت الجولة زيارة مدرسة "الشهيد جودة شحاتة" الابتدائية، التي تم إحلالها كلياً، على مساحة 1547 متراً مربعاً، بتكلفة إجمالية بلغت 5 ملايين و290 ألف جنيه، والتي بلغت نسبة تنفيذ الأعمال بها 98%، بإجمالي 16 فصل دراسي، كما تفقد مدرسة "المساعي المشكورة" الإعدادية، التي خضعت لأعمال صيانة، بقيمة تعاقدية تقارب 2 مليون جنيه، بنسبة تنفيذ 90%.

جاءت جولة محافظ المنوفية على مدارس تلا، والتي رافقه خلالها مدير عام هيئة الأبنية التعليمية، المهندسة وفاء صبحي، ورئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة تلا، المهندس راضي عمار، في إطار خطة المحافظة للتوسع في إنشاء العديد من المدارس، وتطوير ورفع كفاءة العملية التعليمية.

وتفقد المحافظ محيط المدارس والفصول الدراسية ومعمل العلوم وجناح أصحاب الهمم، مشيداً بحجم الأعمال والتجهيزات المبذولة للارتقاء بالمنظومة التعليمية، بما يسهم في تقليل الكثافة وزيادة عدد الفصول لاستيعاب المزيد من الطلاب، لإخراج جيل قادر على تحمل المسئولية والنهوض بوطنه، مؤكداً على مدير عام هيئة الأبنية التعليمية ضرورة الالتزام بالجدول الزمني لإنهاء الأعمال في المواعيد المحددة.

وأشارت مدير الأبنية التعليمية إلى أنه يجري حالياً الانتهاء من كافة التشطيبات لعدد 5 مدارس، ما بين إنشاء جديد وتوسعة وإحلال جزئي وكلي، بدائرة مركز تلا، بتكلفة إجمالية تزيد على 27 مليون جنيه، بسعة 75 فصلاً دراسياً.

وخلال زيارته لمدينة تلا، كلف محافظ المنوفية رئيس المدينة بسرعة إعداد مقترح لتطوير ورفع كفاءة مدخل المدينة، وزراعة أعمدة ديكورية، وتركيب بلدورات بالجزيرة الوسطى، على أن يتم عرض المقترح عليه بعد غد الثلاثاء، لاتخاذ اللازم لبدء تنفيذ الأعمال، للارتقاء بالمظهر الجمالي والحضارى للمدينة.

وتفقد المحافظ أعمال تطوير حديقة الأسره بتكلفة 4 ملايين جنيه، وذلك في إطار خطة المحافظة لتطوير وتجميل الميادين العامة والحدائق، وكلف مدير هيئة الأبنية التعليمية بسرعة البدء في تنفيذ تطوير الحديقة المواجهة لمركز الشرطة، وعمل استراحات وسور كريتال نموذجي، وذلك بعد الانتهاء من تطوير حديقة الأسرة.

ووجه "أبو ليمون" بسرعة الانتهاء من تطويرمزلقان تلا العمومي، بتكلفة 1.5 مليون جنيه، حيث بلغت نسبة تنفيذ الأعمال به 97%، وتجميل المنطقة المحيطة بالمزلقان، للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لأهالي المدينة.