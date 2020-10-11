"التأمين الإجباري" تصدر وثائق لـ618 ألف مركبة رُخصت في سبتمبر

وصل إجمالى عدد المركبات التي صدر لها وثائق تأمين إجباري وتم ترخيصها في جميع وحدات مرور مصر 617868 مركبة، من بينها 48170 مركبة "زيرو"، و2116 مركبة جمرك، و308 مركبات تابعة لهيئات دبلوماسية، مقارنة بأعداد شهر أغسطس الماضي 2020 بـ526745 مركبة.

وبحسب التقرير الصادر من المجمعة المصرية للتأمين الإجباري للمركبات عن شهر سبتمبر الماضي، وصل عدد السيارات "الزيرو" التى تم التأمين عليها إجباريًا وتم ترخيصها إلى 20623 سيارة، بينما وصل عدد الدراجات النارية 18608 دراجة.

كما وصل عدد مركبات النقل إلى 3180 مركبة، فيما وصل عدد سيارات الأجرة إلى 4190 سيارة، ومركبات الأتوبيس إلى 596 مركبة، إضافة إلى 99 مقطورة، و20 معدة ثقيلة، و21 سيارة أجرة سياحة.