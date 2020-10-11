حظك اليوم الأحد 11-10-2020 برج الدلو على الصعيد المهني والعاطفي

يتصف مولود برج الدلو بالصلابة وعدم الاستسلام بسهولة، ويمتلك إرادة صلبة، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد توقعات حظك اليوم للبرج على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني

الوضع الفلكي يجعلك اليوم مشوشا وعليك أن تزن كل قرار تتخذه، ولا تغامر.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد العاطفي

إذا كنت متزوجا كن متسامحا مع شريك حياتك ولا تبالغ في انفعالاتك وطلبك للمثالية.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو المخرج الراحل يوسف شاهين، ويوافق تاريخ ميلاده 25 يناير.