حظك اليوم الأحد 11-10-2020 برج الحوت على الصعيد المهني والعاطفي

مولود برج الحوت لا يحب قول كلمة حتى لا يجرح مشاعر الآخرين، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد توقعات حظك اليوم للبرج على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني

القمر في منزل الصحة يمنحك طاقة ونشاطا ويدفعك نحو الاهتمام بواجباتك، اعتمد اليوم على ما لديك من قوة ملاحظة ترشدك.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد العاطفي

فينوس في مواجهة برجك، حاول أن تتفادى الصدام مع من تحب أو مع شركاء الحياة..

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنان آسر ياسين، ويوافق تاريخ ميلاده 25 فبراير.