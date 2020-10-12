"كل منطقة وليها سعرها".. طرق شراء شقة في الغردقة

أصبحت الغردقة مقصدا سياحيا يتوافد عليه الآلاف من المصريين والأجانب لما تملكه من مقومات سياحية هائلة ومساحة تمتد أفقية لمئات الكيلو مترات حيث تمتد شواطئها لأكثر من 40 كيلو مترا من منطقة الجونة شمالا إلى منطقة مكادي بيتش جنوباً.

لا يسمح بالبناء أكثر من أربعة أدوار بمدينة الغردقة والامتداد العمراني أفقي وتمتد المباني بطول امتداد الشاطئ بطول 40 كيلو وبعرض أكثر من 10 كيلو مترات.

تضم الغردقة عدة مناطق منها اقتصادية ومنها سياحية وأسعار الشقق الاقتصادية بمساحة 70 مترا وتتكون من غرفتين وصالة تبدأ من 150‪ ألف جنيه وتتصاعد القيمة حسب التشطيب وموقعها بأدوار العمارة بالإضافة إلى قسط شهري مستحق على الشقة لمجلس مدينة الغردقة 225 شهريا ويكون البيع بعقد بيع ابتدائي وتوكيلات في الشهر العقارى بين صاحب الشقة الأصلي والمشتري وذلك بمناطق مبارك 11 و12 و13 وعمارات الجيش شمال الأحياء بمدينة الغردقة ويزيد مبلغ الشقة إذا كانت مسددة جميع الأقساط عليها، هذا بالإضافة إلى عمارات اقتصادية بوسط مدينة الغردقة بمناطق النجدة والشيخ شحات وتبدأ سعر الشقة بها من 200‪الف جنيه بالإضافة إلى الاقساط الشهرية لمدة 20 سنة ويتراوح القسط بين 165 إلى 235 جنيه والبيع يكون بعقد بيع ابتدائي وتوكيل بالشهر العقارى، بالإضافة إلى مناطق وامتداد مبارك ٥و٨ وعمارات العلام وأبو عشرة جنوب مدينة الغردقة ويبدأ سعر الشقة بها من 200 ألف جنيه بالإضافة إلى الأقساط الشهرية لمدة 20 سنة ويتراوح القسط بين 100 إلى 235 جنيها والبيع يكون بعقد بيع ابتدائي وتوكيل بالشهر العقارى، بالإضافة إلى مناطق مبارك 2 ومبارك 5 جنوب مدينة الغردقة وتبدأ سعر الشقة بها من 300 ألف مسددة ولا يوجد عليها أقساط والبيع يكون بعقد بيع ابتدائي وتوكيل بالشهر العقارى.

أما المناطق السياحية فهي بمناطق عربية وذهبية والكوثر وانتركونتنتا ومجاويش و"شيراتون وشيري والقيادات بمدينة الغردقة حسب مساحة الشقة ويتراوح المتر على الطوب بين ثلاثة إلى أربعة آلاف جنيه وسعر الشقة المشطبة بين أربعة إلى ستة آلاف جنيه حسب الموقع والدور ومستوى التشطيب ويكون البيع بنقل ملكية في الشهر العقارى في حالة تسجيل العقار وفي حالة عدم تسجيل العقار يكون البيع بعقد بيع ابتدائي وتوكيل في الشهر العقارى.