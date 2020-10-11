طرق تقديم شكوى من فواتير الكهرباء عن طريق "واتس آب"

خصصت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة رقم "واتس آب" لكل شركة توزيع على مستوى الجمهورية لمساعدة أي مشترك لإرسال شكواه بشأن الفواتير الخاطئة الفاتورة الخاطئة لسرعة التفاعل معه وللتيسير على المواطنين..

- 01097217682 شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء،

- 01270003430 شركة القناة

- 01283388888 شركة شمال القاهرة

- 01278117626 شركة جنوب القاهرة

- 01002822513 شركة مصر العليا

- 01207774849 شركة جنوب الدلتا

- و01000549020 شركة البحيرة

- 01289533661 شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء

تطوير الخدمات المقدمة للمشتركين

وقامت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بتطوير الخدمات المقدمة للمشتركين وتسهيل طرق التواصل لمعرفة مشكلاتهم المختلف والوقوف على أسبابها والعمل على حلها في أسرع وقت ممكن

طرق التواصل وتلقي الاستفسارات وتقديم الشكاوى

- خدمة الخط الساخن 121 والذي تم تفعيله منذ أغسطس 2016.

والخدمة تعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع بجميع شركات التوزيع على جميع أنحاء الجمهورية

وتم تعهيد تلك الخدمة إلى إحدى الشركات المصرية المتخصصة في خدمة العملاء ومراكز الاتصال بهدف تقديم خدمة طبقًا للمعايير العالمية.

- بلاغات فنية: 2835989

- شكاوى تجارية: 160509

-إبلاغ القراءات: 146197

- إبلاغ عن سرقات: 11697

-إبلاغ عن أعمدة إنارة: 60841

- استعلام عن متأخرات: 7021

- حساب فاتورة: 359

- استفسارات: 527935

تطبيقات التليفون المحمول

-يمكن استخدام تطبيقات التليفون المحمول للتعامل مع كل ما يتصل من فواتير الكهرباء سواء شكاوى أو تسجيل قراءة العداد وهي احسب فاتورتك وشكاوى الفواتير وخدمات الكهرباء الذكية.

شكاوى فواتير الكهرباء

- تطبيق شكاوى فواتير الكهرباء من خلال رسائل SMS إلى 91121.- الموقع الإلكترونى للوزارة والذي تلقى منذ إنشائه عام 2012 نحو 60 ألف شكوى وتم الرد عليها بالكامل، كما تم أيضًا الانتهاء من حل نحو 30 ألف شكوى عبر موقع بوابة الشكاوى الحكومية.

وتهدف تلك الخدمات إلى تحقيق المشاركة الإيجابية بين قطاع الكهرباء والمواطن لرفع مستوى الأداء وتقديم خدمة مميزة للمشتركين، وتحقيق رضاء العميل عن الخدمات المقدمة بأحسن جودة وفى أقل وقت ممكن