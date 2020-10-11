فحص ملفات المرشحين لتولي المناصب القيادية بشركات الكهرباء

كشف مصدر مسؤول بالشركة القابضة لكهرباء مصر، عن انتهاء الأجهزة الرقابية من فحص ملفات الأسماء الجدد المرشحة لتولي المناصب القيادية بشركات الكهرباء، تمهيدًا للإعلان عن حركة التغييرات لعدد من رؤساء شركات التوزيع والإنتاج والنقل لاستكمال المشروعات الكبرى التي تنفذها الوزارة في الخطط الاستثمارية والطموحة للعام المالي الماضي، لرفع مستوى الخدمة بشكل يرضى المواطنين بخلاف نسب تحصيل قطاعات الاستهلاك المنزلي والتجاري والحكومي.

التغييرات المرتقبة بنسبة 70%

وأكد المصدر لـ"الوطن"، أن حركة التغييرات المرتقبة تصل نسبتها إلى 70% من القيادات، لافتًا إلى أن الوزارة والشركة القابضة انتهت من دراسة ملفات رؤساء الشركات المرشحين والسير الذاتية لهم، تمهيدًا لإعلان حركة التغييرات المتوقعة خلال الشهر المقبل.

شكاوى المشتركين المتكررة

قال المصدر، إن من بين أسباب حركة التغييرات شكاوى المشتركين المتكررة من عدم تفاعل كبار المسئولين مع شكاواهم وتركها لصغار الموظفين للتعامل معها دون البت فيها.

إدارة الأصول بكفاءة وفاعلية

وكان الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء أصدر قرارًا وزاريًا برقم 11 لسنة 2019 بتاريخ 15 من شهر يناير من العام الماضي، بتعيين مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر ضمن سياسة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، لتحسين جودة الخدمة للمشتركين في مصر، ورفع معدلات الأداء لشركات الإنتاج والنقل والتوزيع والاستغلال الأمثل للموارد وإدارة الأصول بكفاءة وفاعلية وحوكمة العمل بكافة الشركات.

مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء:

- مهندسة/ صباح محمد عبداللطيف مشالي رئيساً وعضوًا منتدبًا.

- مهندس/ جمال عبدالناصر بدر حسين عضوًا متفرغًا للمنطقة الشمالية.

- مهندس/ صلاح عزت إسماعيل عضوًا متفرغًا للمنطقة الجنوبية.

- مهندس/ خالد عبدالكريم حسن محمدعضوًا متفرغًا للدراسات والتصميمات.

- محاسب/ هانى محمد إسماعيل السيد عضوًا متفرغًا للشئون المالية والإدارية.

رؤساء مجالس إدارة شركات الإنتاج:

- مهندس/ طارق عبدالحميد طه فضل رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة القاهرة لإنتاج الكهرباء.

- مهندس/ محمد السعيد محمد العبد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة غرب الدلتا لإنتاج الكهرباء.

- مهندس/ محمد عبدالباقى محمود أبوسنه رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة شرق الدلتا لإنتاج الكهرباء.

- مهندس/ حمدى أحمد عبدالرازق ضرغام رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة وسط الدلتا لإنتاج الكهرباء.

- مهندس/ محمد مختار فهمي راغب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الوجه القبلى لإنتاج الكهرباء.

- مهندس/ محمد عمرو عوض الكريم رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة المحطات المائية لإنتاج الكهرباء.

رؤساء مجالس إدارة شركات التوزيع:

- محاسب/ محمد محمود حسين السيسي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء.

- مهندس/ حسام الدين حسن عفيفي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء.

- مهندس/ مدحت عويس فوده خلف رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء.

- مهندس/ محمد أحمد السيد حسن رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة القناة لتوزيع الكهرباء.

- مهندس/ محمد عبدالحكم عبده يوسف رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء.

- مهندس/ محمد أحمد أبوالعزم عسل رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء.

- مهندس/ حمدي محروس سالم عكاشة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة البحيرة لتوزيع الكهرباء.

- مهندس/ رأفت حسين إبراهيم شمعه رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء.

- مهندس/ سامي عرفة أبوورده بسيونى رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء.