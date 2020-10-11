مصدر: فتح شعبة لمغني المهرجانات في نقابة الموسيقيين

علمت "الوطن" أن الاختبارات التى حددتها نقابة الموسيقيين فى 20 أكتوبر الجاري ستشهد تقدم عدد كبير من مطربي المهرجانات، لكي يتم اختبارهم وتحديد مستواهم.

وأشار المصدر إلى أن النقابة ستعلن خلال الأسابيع القليلة المقبلة فتح شعبة لمطربي المهرجانات لكي تكون شعبة رسمية بالنقابة، ويكون عمل مطربي المهرجانات قانوني في الحفلات والأفراح.

ومن المقرر أن يتقدم عدد من مطربي المهرجانات بأوراقهم في الاختبارات، وعلى رأسهم حسن شاكوش.

وأكد المايسترو محمد أبو اليزيد وكيل أول نقابة المهن الموسيقية، أن مجلس الإدارة صرح للجنة القيد بإجراء الاختبارات للأصوات الجديدة، التي ترى في نفسها الموهبة والقدرة على الأداء الصحيح، مشيرًا إلى أن هذا الأمر هو أحد الأدوار المهمة للنقابة، وهو اكتشاف وتقديم المواهب الجادة للمجتمع.

وأشار "أبو اليزيد"، في بيان، إلى أن النقابة تقرر لجان الاختبارات على نحو دائم على مدار العام، سواء بالمقر العام للنقابة أو بالنقابات الفرعية واللجان المنتشرة في كل المحافظات.

ويأتي دائمًا تشكيل هذه اللجان على نحو علمي ودقيق، وتضم في تشكيلها نخبة من الفنانين الكبار والخبراء، سواء من داخل مجلس النقابة أو من الهيئات الأكاديمية المتخصصة، ويمكن لكل شخص التقدم لهذه اللجان، واجتياز اختباراتها للحصول على تصريح بمزاولة المهنة، حسب نص القانون واللوائح المنظمة للعمل النقابي.

وأكد وكيل أول نقابة المهن الموسيقية، أننا نعمل وفق لائحة وقانون يفرض عدم مزاولة المهنة دون الحصول على تصريح من النقابة أو مكتسب للعضوية عاملًا كان أو حاصلًا على تصريح سنوي - منتسبًا- وتلك هي القواعد والشروط لممارسة المهنة.

من جانبه، قال خالد بيومي أمين عام صندوق نقابة الموسيقيين، إنه من غير المقبول أن يقول رواد منصات التواصل الاجتماعي، إن هاني شاكر نقيب الموسيقيين يحارب مغني المهرجانات الشعبية، لافتًا إلى أن "شاكر" قيمة وقامة كبيرة.