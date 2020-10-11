عاجل.. الصحة تحذر من مراكز طبية تدعي توفر مصل السعار

حذر مصدر مسئول بوزارة الصحة والسكان، من ترويج بعض الأماكن بتوفير مصل السعار، خاصة بعد تحذيرات وزارة الصحة من مرض السعار خلال الفترة الماضية، وخطورته وطرق الوقاية منه.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، هناك فرق بين المصل واللقاح، فالمصل يتم أخذه عن طريق حقن الشخص بالأجسام المضادة للفيروسات، لكن اللقاح هو إعطاء الشخص نسبة قليلة من الفيروس، حتى يعمل على تنشيط جهازه المناعي، حتى يعمل على تكوين الأجسام المضادة.

وتابع المصدر: لقاح السعار فقط متوافر في فاكسيرا، للوقاية من مرض السعار ومضاعفاته، لكن المصل متوافر في مستشفيات الصحة فقط ومجاني، ويمكن الاتصال بخط 105 للاستعلام عن أقرب مستشفى للشخص، والمريض الذي تم عضه من كلب، يتم أخذ المصل واللقاح معا، إذا كانت العضة من الجزء العلوي لجسم الشخص ويأخذ 5 جرعات.

سعر اللقاح الرسمي: من 65 إلى 75 جنيه

وعن سعر اللقاح أكد المصدر، أن سعره يترواح بين 65 لـ75 جنيه، مشيرا إلى أن أعراض مرض السعار، التي تبدء تدريجيا بالحمى وفقدان الشهية، وضعف عام وصعوبة البلع، مع حالة الهياج والخوف من الماء والهواء، لينتهي بغيبوبة حتى تصل إلى الوفاة.

وأوضحت وزارة الصحة والسكان، كيفية انتقال مرض السعار، حيث ينتقل عن طريق لعاب الحيوان المصاب مثل الكلب والقط والفأر والثعلب والبقرة والجاموس والحصان والحمار عن طريق العقر أو الخدش، لافتة إلى أنه في حالة تغير سلوك حيوان تربية، توجه فورا لأقرب وحدة بيطرية أو طبيب بيطري.

وأكدت الوزارة، على ضرورة غسل الجرح بالماء والصابون لمدة 15 دقيقة، والتوجه لأقرب مستشفى أو وحدة صحية للحصول على الإسعافات الأولية بدون خياطة للجرح، مع الحرص على تلقي التطعيمات بجرعات كاملة حال التعرض للعقر أو الخدش من حيوان مصاب بمرض السعار.

وعن كفيفة الحماية من مرض السعار، قالت الوزارة "يجب تجنب الاحتكاك بالحيوانات الضالة أو الشرسة أو استفزازهم قدر الإمكان، وتأكد من تطعيم أي حيوان بالمنزل ضد مرض السعار".