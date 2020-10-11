"التعليم": ساعتان أسبوعيا لكل مادة في مجموعات التقوية

أكدت وزارة التربية والتعليم، أن مجموعات التقوية، ستكون اختيارية في المواد الدراسية للطلاب على مستوى المدرسة لصفوف النقل، وعلى مستوى الإدارة للشهادتين الإعدادية والثانوية العامة، وذلك بهدف تحسين مستوى الطالب الدراسي بتلك المواد.

وأشارت الوزارة، إلى أنه سيتم الإعلان عن قيمة الاشتراك والمواعيد وأماكنها وأسماء المعلمين القائمين بالتدريس بها، في لوحة الإعلانات لمجموعات التقوية.

وشددت الوزارة، على أنه تم تحديد المدة الزمنية المخصصة للمادة الدراسية، لتكون ساعتين في الأسبوع، وفقًا للخطة التعليمية المحددة للمواد الدراسية، ويتم مراعاة أن تكون المجموعة من عدد من الطلاب، بما يتناسب مع مساحة القاعات المخصصة، مع ضرورة اتخاذ الإجراءات الاحترازية للحفاظ على الصحة العامة.

وعقدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، اجتماعًا موسعًا عبر شبكة "فيديو كونفرانس" مع مديري المديريات ومسؤولي التعليم العام على مستوى الجمهورية، لمناقشة الاستعدادات النهائية، وخطة عمل المدارس وجداول الحضور والدراسة بالعام الدراسي الجديد في ظل تداعيات واستمرار فيروس كورونا.

وفي بداية الاجتماع، أكد الدكتور رضا حجازي نائب الوزير لشؤون المعلمين، أنه يجب التكاتف بيننا والحفاظ على صحة الطلاب حتى تكلل العملية التعليمية بنجاح في هذه الظروف الاستثنائية، موجهًا مديري المديريات إجراءات التعديلات اللازمة للنظام المدرسي.

وذلك وفق ظروف كل محافظة، بشرط ألا يؤثر ذلك في المحتوى الأساسي للبرنامج الدراسي، وفلسفته، ومتابعة تنفيذ ما ورد من الكتيب الإرشادي الذي أصدرته وزارة الصحة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم المحتوى على كافة الإجراءات الاحترازية لآليات استقبال العام الدراسي 2020-2021 التي سيجري تطبيقها داخل المدارس لحماية الطلاب من كورونا، وتوجيهات الوزارة الخاصة بغلق أي منشأة تعليمية في حالة ظهور كورونا.