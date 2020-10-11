خلال مجموعات التقوية.. إصابة 5 معلمين بكورونا في كفر الشيخ

أصيب 5 معلمين بمدارس كفر الشيخ المختلفة، بفيروس كورونا، خلال إعطائهم دروسا لمجموعات التقوية داخل المدارس، وجرى عزلهم منزليا لحين تعافيهم، مع متابعة الطلاب الحاضرين لتلك المجموعات، بشكل يومي.

وتداول مستخدمو موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أنباءً تؤكد إصابة أحد المعلمين بمدرسة أحمد نصر الله، الإعدادية بنين التابعة لمدينة فوه، بفيروس كورونا، خلال إعطاءه مجموعات تقوية، الأمر الذي أكدته الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ.

وقالت وكيل وزارة التربية والتعليم، إن المدرسة شهدت إصابة إثنين من المعلمين، خلال مجموعات التقوية، مضيفة أنه جرى فحص الطلاب الذين حضروا المجموعات، بعد اكتشاف إصابة المعلمين بالفيروس، موضحة أنه جرى عزلهم منزليا مع متابعتهم، وأن نحو 5 معلمين أصيبوا بحالات اشتباه بكورونا، لكن يتم عزلهم منزليا أيضا؛ حفاظاً على صحتهم ومن حولهم.

وأضافت وكيل الوزارة، أنه يجرى تعقيم المدارس بشكل يومي بعد انتهاء مجموعات التقوية، فضلا عن إجراء فحص درجات الحرارة، باستخدام كواشف حرارية للطلاب والمعلمين خلال دخولهم وخروجهم، ويجرى عزل المشتبه بإصابتهم فورا، والتأكد من سلامة وصحة الطلاب.

وأوضحت الدكتورة بثينة كشك، أنه يجرى اتخاذ الإجراءات الوقائية بجميع المدارس قبل دخول الطلاب مع الحفاظ على التباعد الاجتماعي، خلال المجموعات، والالتزام بعدد معين، بحيث يكون هناك مسافات آمان بين الطلاب، مشيرة إلى أنه جرى توزيع الطلاب في المدارس التي اكتشفت حالات اشتباه بها، على فصول أخرى، وأنه سيجرى إغلاقها اذا استدعى المر ذلك، وفقا توجيهات مديرية الصحة؛ إذ أن هناك تنسيقا كاملا بين المديريتين.

وأشارت الدكتورة بثينة، إلى أن هناك فرق طبية تُعقم المدارس وتفحص الطلاب، لاسيما بعد ظهور حالات اشتباه بين المعلمين، وأنه يجرى العزل منزليا فورا؛ حفاظا على صحتهم.