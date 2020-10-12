"المهندسين" تلجأ لتطبيقات إليكترونية وتحول رقمي شامل لخدمة الأعضاء

انتهت نقابة المهندسين من وضع الخطوات التنفيذية للمساهمة في التحول الرقمي الشامل لخدمة الأعضاء، وذلك من خلال عرض قدمه المهندس محمد عطية مدير عام إدارة تكنولوجيا المعلومات بالنقابة العامة، أمام اجتماع هيئة المكتب، أمس الأحد، برئاسة هاني ضاحي، نقيب المهندسين.

وفى تقديمه المفصل أشار المهندس محمد عطية، إلى أن باكورة الخطوات تمثلت في مجموعة من التطبيقات الخدمية التي سيتم تفعيلها قريباً للمساهمة في التحول الرقمي الشامل لنقابة المهندسين المصرية لتصل تلك الخدمات الإلكترونية لجموع مهندسي مصر.

الخدمات تشمل الرعاية الصحية والاشتراكات والرحلات وتلقى الشكاوى

وبحسب التقرير الذي اطلعت عليه هيئة المكتب فإن أولى هذه التطبيقات تمثلت فى تطبيق الهواتف الذكية لتقديم كل الخدمات النقابية للمهندس عن بٌعد، وتشتمل أربعة محاور، الأول تمثل فى ميكنة الرعاية الصحية وتشتمل على إرسال المطالبات الطبية من خلال الهاتف المحمول وربط الشبكة الطبية من مقدمي الخدمات مثل المعامل والتحاليل مع المنظومة الطبية، وكذلك ربط النقابات الفرعية فى المحافظات على منظومة الموافقات الطبية، بالإضافة إلى إدراج الدليل الطبي محدثا على التطبيق، وكذلك عمل واجهة مستخدم لإرسال الموافقات أو الرفض مع المراجعة اليومية للموافقات المعلقة.

وفيما يتعلق بالمحور الثانى من تطبيق الهواتف الذكية، أشار عطية إلى أنه يتمثل في محور ميكنة الرحلات الداخلية والخارجية بحيث يتم إتاحة كافة الرحلات المدرجة بالنقابة بمختلف أنواعها على منصة نقابة المهندسين مع عمل منظومة إدارية لإضافة الرحلات وتعديلها ومتابعه الحجوزات عبر التطبيق.

فيما تمثل المحور الثالث فى الدفع الإلكتروني للاشتراكات والرعاية الصحية وخدمات الاستشاريين إضافة إلى عديد من الخدمات النقابية للمهندسين، أما المحور الرابع فيتعلق بالأخبار والإشعارات وتلقي الشكاوى والمقترحات حيث سيتم عمل واجهة للمستخدم لإضافة الأخبار الجديدة للعرض على التطبيق مع ذكر المصدر، واستحداث وسيلة اتصال إلكتروني لحظي مع الأعضاء وهي خاصية الإشعارات التنبيهية، وكذلك إمداد مجلس الإدارة بكل التقارير المدعمة للوقوف على مستوى الخدمات المقدمة بناء على تحليل الشكاوى والمقترحات.

فيما كان ميكنة تجديد السجل الهندسى هو المحور الخامس فى تطبيق الهواتف الذكية، للعمل على تجديد السجل الهندسى وإرسال التجديد الكترونياً للعضو أو عن طريق شركة النقل، واستحداث طريقة تواصل بين المهندس والإدارات المعنية من خلال التطبيق، بالاضافة إلى إتاحة إرسال صورة من آخر تجديد لسجل المهندس من خلال التطبيق، وكذلك ميكنة الشهادة المقدمة إلى المهندس وإرسالها الكترونيًا مثل ما هو المتبع فى شهادات السجل المدني ومخالفات المرور، وربط المنظومة بشركة نقل في حالة الحاجة إلى إيصال أصل شهادة التجديد إلى المهندس.

وأوضح مدير عام إدارة تكنولوجيا المعلوماتـ بحسب بيان بالنقابة أن التطبيق الثاني هو الموقع الالكتروني التفاعلي، كونه بمثابة منبر رسمي لنقابة المهندسين المصرية ليغطي كل ما يخص خدمات النقابة العامة والنقابات الفرعية التي تقدمها لمهندسي مصر من خدمات تفاعلية كخدمة المعاشات ومزاولة المهنة الهندسية والتدريب والتوظيف الهندسي والرعاية الصحية ومشاريع الإسكان وأعمال اللجان والشعب الهندسية والرحلات ونوادي المهندسين وكافة الخدمات النقابية التي يحتاجها المهندس.

واختتم المهندس محمد عطية عرضه بتأكيده على أن التطبيق الثالث يتمحور فى خدمات الرعاية الصحية للمهندسين، مشيرا إلى أن هذا التطبيق يقدم الجديد لكافة الخدمات الصحية للمهندسين وذويهم من خلال الربط بين نقابة المهندسين وبين مقدمي الخدمات الطبية وبين المهندس كمنظومة متكاملة لتمكن من اختصار الوقت المستغرق لتلقي الخدمة إلى دقائق معدودة مما يساهم في زيادة الإنتاجية.

وتابع: وتحويل نظام الرعاية إلى نظام آمن وعادل لكل متلقي الخدمة والحفاظ على الموارد المالية للنقابة العامة والنقابات الفرعية وكذلك الحصول على كافة الخدمات الصحية للمهندس من خلال النقابات الفرعية والنوادي التابع لها بنفس الأداء المقدم من النقابة العامة وتقديم عديد من الخدمات للمشتركين عن طريق تطبيقات الويب والهواتف الذكية توفيرا لوقت المهندسين وحرصاً على سلامتهم.