لجنة التعليم بـ"المهندسين" تناقش إنشاء "نقابة التكنولوجيا"

عقدت لجنة التعليم الهندسي بالنقابة العامة للمهندسين، برئاسة الأستاذ الدكتور محمود أبو النصر، وزير التربية والتعليم الأسبق والأستاذ بكلية الهندسة جامعة عين شمس، اجتماعا لها بعد إعادة تشكيلها على إثر انتخابات التجديد النصفي التي شهدتها النقابة.

وبحسب بيان للنقابة كشفت مناقشات اللجنة عن قرب تكوين نقابة تكنولوجية في مصر تضم في عضويتها خريجي كليات التكنولوجيا والحاسبات والمعلومات، وأشار البيان إلى أن أعضاء اللجنة أبدوا تحفظهم على اللجوء لاختبار "FE" مؤكدين أنه اختبار خاص بالولايات المتحدة الأمريكية وحدها ويرتبط بمناهجها الدراسية ولا يفضل أن يكون هو المعيار الذي نحتكم إليه في مصر لتقييم خريجي كليات الهندسة في مصر.

وأكدت اللجنة على ضرورة ربط التعليم الهندسي بالصناعة والتوسع في تدريب طلبة كليات الهندسة، وحذرت من فتح الباب على مصراعيه أمام طلبة التعليم الفني نظام السنوات الخمسة للالتحاق بكليات الهندسة والمعاهد الخاصة دون خضوعهم لأية احتبارات مسبقة، كما قررت اللجنة التنسيق الكامل والشامل مع الجهات المعنية بالتعليم الهندسي في وزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات.

وقال الدكتور محمود أبو النصر: "لسنا في معركة مع أية جهة من الجهات التي لها علاقة بالتعليم الهندسي، وعلاقاتنا مع الجميع ستقوم على التفاهم والتعاون المشترك بما يحقق الصالح العام"، كما قررت اللجنة التنسيق الكامل مع لجان مزاولة المهنة والتدريب واللجنة العلمية بالنقابة، والتنسيق أيضا مع لجان التعليم الهندسي في النقابات الفرعية وذلك لتوحيد الجهود في سبيل تحقيق ما فيه صالح المهنة والمهندسين.

وقررت اللجنة أيضا تشكيل لجنة مصغرة للتواصل مع اتحاد المهندسين العرب لوضع حد لأزمة اشتراط إجراء اختبارات لخريجي بعض كليات الهندسة في مصر لاعتمادهم للعمل كمهندسين في الدول العربية وخاصة الكويت والإمارات وقطر والسعودية، وفي نهاية اجتماعها حددت لجنة التعليم الهندسي اجتماعها الدوري يوم الإثنين الأخير من كل شهر بمقر النقابة العامة.