خالد الجندي مشيدا بــ السيسي: لديه إنسانية لم نلاحظها في أناس كثر

علق الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، على مداعبة الرئيس عبدالفتاح السيسي له، أثناء الندوة التثقفية الـ32 للقوات المسلحة، عندما سمح له بخلع الكمامة، فقام الشيخ بالفور بخلعها، موضحًا أنه كان يختنق من ارتداء الكمامة، وظل ملتزم بارتدائها، واتباع البروتوكول المتبع بسبب فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

وأضاف "الجندي"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "حضرة المواطن"، الذي يقدمه الإعلامي سيد علي، الذي يُعرض على شاشة "الحدث اليوم"، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، لديه إنسانية لم يلاحظها هو في أناس كثيرة، ودعا له على الهواء بطول العمر وأن يبارك الله له.

وتابع: "نحتاج إلى طاقة حب وحسن نية، كما قال الله في القرآن الكريم (وتعانوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان)".

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، قاطع الشيخ خالد الجندي، أحد علماء الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف، وطلب منه خلع الكمامة التي يرتديها، أثناء كلمته في الندوة التثقيفية للقوات المسلحة.

وقال السيسي، موجّها حديثه لـ"الجندي": "شيخ خالد ممكن تشيل الماسك لو سمحت"، فرد عليه الجندي: "ده كرم من سيادتك والله، جزاك الله خيرا شكرا".

وحضر الرئيس عبدالفتاح السيسي، فعاليات الندوة التثقيفية الـ32 للقوات المسلحة، التي تعقد تحت عنوان "أكتوبر 73 رمز البقاء والنماء".

تأتي الندوة تزامنًا مع احتفالات مصر بمرور 47 عامًا على انتصارات أكتوبر المجيدة، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وقادة القوات المسلحة وكبار رجال الدولة.