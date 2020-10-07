تفاصيل احتفال محمد صبحي بـ"50 سنة فن": زوجته وعبلة كامل بين المكرمين

قرر الفنان محمد صبحي الاحتفال بمرور 50 عاما على مسيرته الفنية، من خلال تنظيم احتفال كبير في شهر نوفمبر المقبل بعنوان "50 سنة فن"، والتي من خلالها سيجري تكريم 100 فنان ومبدع أسهموا في مسيرته الفنية بالنجاح ورحلة الإبداع.

ويأتي من بين المكرمات في الاحتفالية 5 فنانات كان لهن فضل كبير في مشوار الفنان محمد صبحي الفني، على رأسهن زوجته الفنانة الراحلة نيفين رامز والتي كانت قد شاركته بطولة مسرحية "هاملت" والتي قدمت في عام 1977، كما شاركته كمساعد مخرج في عدد من المسرحيات بعد ذلك.

كما سيتم تكريم الفنانة شريهان والتي كانت قد تعاونت مع "صبحي" في مسرحيتي "إنت حر، المهزوز" وكانت من بدايات الأعمال التي ساهمت في شهرة شريهان.

كما من المنتظر أن يتم تكريم كل من الفنانة الكبيرة عبلة كامل والتي كانت قد شاركت محمد صبحي في مسرحية "وجهة نظر" بفترة الثمانينيات، ودوما ما كان يؤكد محمد صبحي بأنها مثال للفنانة الملتزمة ولا خلاف على قيمتها الفنية وموهبتها، كما يتم تكريم خلال الحفل الفنانة منى زكي والتي تعد من تلاميذ الفنان محمد صبحي فكانت بدايتها في مسرحية "بالعربي الفصيح" من إخراجه، كما سيجري تكريم الفنانة الراحلة سعاد نصر والتي كونت ثنائيا فنيا مع الفنان محمد صبحي سواء في السينما أو المسرح أو الدراما التلفزيونية محققين نجاحا كبيرا.

كما جاء من ضمن المكرمين خلال الاحتفالية المنتجين محمد عمارة ومحمد فوزي وعمرو الصيفي والمؤلفين الذين قد تعاونوا مع "صبحي" خلال مشواره الفني، مثل لينين الرملي ودكتور يسري خميس ومهدي يوسف ومحمد بغدادي وأيمن فتيحة.

أما المخرجون الذين سيجري تكريمهم فهم أحمد بدر الدين ونور الدمراداش ومحمد فاضل وعادل صادق ومحمد راضي ومدحت السباعي وعمر عبد العزيز، بالإضافة إلى مهندسي الديكور: دكتور سمير أحمد ودكتور صبري عبدالعزيز وحسين العزبي ومحمد الغرباوي.

وعلى مستوى الموسيقى يجري تكريم عدد من الملحنين الذي شاركوا في أعمال الفنان محمد صبحي خلال مسيرته سواء في السينما أو التليفزيون أو المسرح، ومنهم محمد علي سليمان وياسر عبدالرحمن.

يذكر أن الفنان القدير محمد صبحي كان قد وجه رسائل للمصريين في الخارج لتعليم أبنائهم اللهجة العربية والحفاظ على الهوية المصرية، من خلال مبادرة "اتكلم مصري"، التي نستكمل بها مواجهتنا للحفاظ على الهوية الوطنية المصرية، في ظل محاولات لتفريغ مجتمعنا من هويته.