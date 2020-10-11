لصرف منحة الـ500 جنيه.. رابط وخطوات تحديث بيانات العمالة غير المنتظمة

أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي مد منحة العمالة غير المنتظمة، وقيمتها 500 جنيه، لمدة 3 أشهر أخرى تمتد حتى 31 ديسمبر المقبل، وذلك للحد من تداعيات فيروس كورونا المستجد، ويمكن تحديث بيانات العمالة غير منتظمة عبر التسجيل من موقع بوابة الحكومة المصرية.

والفئات المستهدفة من تلك المنحة هي التي تضررت من جائحة فيروس كورونا والتداعيات التي تسببت بها، وتشمل العمالة اليومية، والعاملين في قطاع السياحة، والعاملين في المهن الحرة، إلى جانب العاملين في القطاعات غير المنتظمة ولا يتمتعون بنظام تأميني.

ووضعت الحكومة شرطًا أساسيًا للحصول على المنحة، هي تحديث بيانات العمالة غير المنتظمة عبر بوابة الحكومية المصرية، والتي ترصدها "الوطن" ضمن خدماتها التي تقدمها لقرائها على مدار الساعة في السطور التالية.

خطوات تحديث بيانات العمالة غير منتظمة

- للمشاركة في منحة العمالة المتضررة يتوجب عليك التسجيل أولاً وتعبئة الحقول الضرورية، من هنــا.

- سيتطلب التسجيل إدخال الاسم رباعي والبريد الإلكتروني والحالة الاجتماعية، وطريقة التواصل، والمهنة، بالإضافة إلى باقي البيانات المطلوبة الأخرى في الاستمارة أدناه .

- هذه البيانات يجب أن تكون كاملة وصحيحة حتى تمكنك من المشاركة الفعالة فى منحة العمالة المتضررة .

- خطوة تحديث البيانات تأتي تمهيدًا لصرف الدفعة الرابعة حيث يتم مراجعة البيانات الخاصة بالفئات التي حصلت على المنحة سابقًا، وتطلب منها تحديث البيانات للتأكد من استمرار احقيتها في الحصول على المنحة.

وبحسب المصادر لن تعتمد الحكومة على قاعدة البيانات الخاصة بصرف الدفعات السابقة، مؤكدة أن من يستحق فقط سيتم الصرف له.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه في سبتمبر الماضي، بصرف منحة جديدة للعمالة غير المنتظمة، بإجمالي 1500 جنيه تصرف حتى نهاية شهر ديسمبر المقبل، على ثلاث مراحل، لتخفيف الأعباء عن العمالة غير المنتظمة المتضررة من فيروس كورونا.