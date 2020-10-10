مصدر لـ"العمالة غير المنتظمة": استعدوا لاستقبال رسائل منحة الـ500 جنيه

كشف مصدر حكومي في اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا، عن أنّ اللجنة ستعلن قريبا مواعيد صرف منحة الـ500 جنيه لـعمالة غير المنتظمة، وجار تحديث بيانات المستفيدين من خلال مراجعة وزارة الصحة لاستبعاد المتوفين.

التأكد من صلاحية الهاتف

وقال المصدر، لـ"الوطن"، إنّ كل مستفيد من المنحة عليه أن يتأكد من صلاحية هاتفه المحمول، الذي سجل رقمه في قاعدة البيانات على موقع وزارة القوى العاملة لصرف المنحة الاولى، موضحا أنّه سيتم إرسال رسائل بتحديد مواعيد الصرف للعمالة غير المنتظمة على دفعات كل دفعة تستمر 5 أيام، لتفادي الزحام أمام ماكينات الصرف الآلي.

موقف صاحب الهاتف المعطل

وأوضح المصدر، لـ"الوطن"، أنّ الهاتف المتعطل غير الصالح الذي لن يستقبل الرسائل، ولم يعلم صاحبه بموعد الصرف، لن يستطيع الصرف إلا في اليوم الذي تحدده اللجنة لصرف المنحة للمتخلفين.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجّه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ورئيس اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، كوفيد 19 المستجد، بصرف منحة جديدة للعمالة غير المنتظمة، بإجمالي 1500 جنيه تصرف حتى نهاية شهر ديسمبر المقبل، على 3 مراحل، مساهمة من القيادة السياسية والدولة في تخفيف الأعباء والضغوط المعيشية عن كاهل العمالة غير المنتظمة المتضررة من فيروس كورونا.

يذكر أنّ العمالة غير المنتظمة المستفيدة من منحة الرئيس، ستصرف المنحة الثانية عن طريق كارت ATM الذي تسلموه خلال صرف المنحة الأولى، إذ يتم تفعيل الكارت مع الإعلان عن بدء الصرف، وتستطيع العمالة غير المنتظمة صرف المنحة من 14 ألف ماكينة صرف آلي بجميع المحافظات.

2.4 مليار جنيه قيمة المنحة يستفيد منها 1.6 مليون عامل

يذكر أنّ المستحقين لصرف المنحة يبلغ عددهم نحو مليونا و600 ألف و216 عاملا غير منتظم، يحصلون على إجمالي قيمة المنحة وتبلغ نحو 2.4 مليار جنيه، وسيتم إرسال رسائل SMS للمستحقين على هواتفهم المحمولة.