الكويت تسلم القاهرة 3 مصريين متهمين بالتحريض على الفوضى

قالت صحيفة "القبس" الكويتية، إن جهاز أمن الدولة بالبلاد سلَّم مؤخراً ثلاثة مقيمين مصريين إلى إنتربول بلادهم، بتهمة التحريض على الفوضى والدعوة إلى التظاهر عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت مصادر رفيعة لـ"القبس"، إن هؤلاء المتهمين أطلقوا حملة مكثَّفة مؤخراً لتحريض المصريين على الخروج عن النظام والتظاهر ضد حكومة بلادهم، مشيراً إلى أنه بعد اكتمال المعلومات تشكَّلت فرقة مباحث أمن دولة وألقت القبض عليهم في محافظة الفروانية، وبعد اكتمال التحقيقات جرى تسليمهم إلى الإنتربول المصري.

وأشارت المصادر إلى التنسيق المكثف بين السلطات الأمنية الكويتية ونظيرتها المصرية في إطار الاتفاقيات المشتركة لتبادل المجرمين.