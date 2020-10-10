عمرو أديب عن الدعوة للمشاركة في انتخابات النواب: "آه بشحت الناس تنزل"

قال الإعلامي عمرو أديب، إن هناك أسماء في نظام الفردي بانتخابات مجلس النواب، تستحق الحصول على فرصة، مضيفًا: "أسماء كريستال، وهم أشخاص محترمون يفهمون السياسة".

وأضاف "أديب"، خلال حلقة السبت، من برنامج "الحكاية"، عبر شاشة "MBC مصر"، أن عضو مجلس النواب على مستوى العالم له دورين، هما التشريع والموازنة: "أعضاء البرلمان ينظرون في القوانين، ويرون إذا ما كانوا سيوافقون عليه أم لا، ويناقشون الموازنة أيضًا، وأهم أبوابها مثل الصحة والتعليم".

وتابع أديب، أن البرلمان الحالي لم يوجه استجوابًا واحدًا للحكومة، داعيًا المواطنين إلى المشاركة في انتخابات مجلس النواب المقبلة: "انزلوا عبروا عن آرائكم، وميهمنيش بره شايفينا إزاي، ميهمنيش لو شايفين اللجنة فاضية أو مليانة، انزل وعبر عن نفسك واختار اللي يمثلك".

وواصل: "كل المرشحين أفاضل ومحترمون، ولا أستطيع أن أعيب في أحد أو أن أزكي أي أحد، وأطلب من الناس المشاركة في الانتخابات، في وجود كل أنواع الرقابة، وهذه الفرصة لن تتكرر مرة أخرى إلا بعد 5 سنوات.. ميشيل أوباما قالت للناس انزلوا، وهيلاري كلينتون زيها قالت صوتوا، بيلبسوها في رقبتهم، محدش قالهم إيه قلة الأدب دي".

وأردف: "آه أنا بشحت الناس على اللجان، أنا دوري أوعيكم بأهمية المشاركة السياسية، لأن المشاركة السياسية للأحزاب مازالت ضعيفة لأسباب كثيرة، لكن المواطن في أيده يجيب مجلس جامد".