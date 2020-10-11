محافظ بورسعيد يتابع الموقف التنفيذي للمشروعات التنموية والخدمية

التقى اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأحد، رؤساء الأحياء ومدينة بورفؤاد، لمتابعة آخر مستجدات الموقف التنفيذي بعدد من المشروعات الجاري تنفيذها بنطاق المحافظة، وذلك بحضور المهندس عمرو عثمان، نائب المحافظ، واللواء يوسف الشاهد، السكرتير العام للمحافظة، والشركات الهندسية المنفذة للمشروعات، والأجهزة المعنية.

ووجه محافظ بورسعيد رؤساء الأحياء بضرورة تكثيف الجهود فى العديد من القطاعات الخدمية، التي تهم المواطن، والمتابعة المستمرة في هذا الشأن، كما ناقش مع رؤساء الأحياء الموقف التنفيذي لأعمال رفع الكفاءة التي تتم بالأسواق، ومتابعة الأسواق بعد إزالة الإشغالات، منعاً لعودتها مرة ثانية، بما يتناسب مع الشكل الحضارى للمحافظة، لافتاً إلى أهمية التعاون والتنسيق بين رؤساء الأحياء والجهات المنفذة للمشروعات الحالية، بما يضمن تنفيذ الأعمال وفقاً للجداول الزمنية المحددة.

واستعرض اللواء "الغضبان" الموقف التنفيذي الحالي لعدد من المشروعات الخدمية والتنموية بمختلف القطاعات، ووجه بالاستعداد المكثف من كافة الأجهزة المختصة لاستقبال موسم الشتاء، والتأكد من القدرة الاستيعابية لمحطات الصرف الصحي بالمحافظة، وإقامة مصارف للمياه تستوعب أي كميات محتملة من مياه الأمطار.

ووجه المحافظ بسرعة تركيب البالوعات وتطهيرها في المناطق التي تشهد تكدس للمياه، للتعامل المبكر مع سقوط الأمطار، بالإضافة إلى التأكد من جاهزية سيارات كسح وشفط المياه، بالتنسيق بين الأحياء وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة.

وتابع الدكتور منصور بكري، رئيس حي المناخ، استكمال أعمال تنظيف وتطهير بالوعات الأمطار، ورفع الرمال والمخلفات منها، وذلك في إطار خطة الحى للاستعداد لفصل الشتاء، وأوضح أنه يجري استكمال الأعمال بكافة المناطق والشوارع في نطاق حي المناخ تباعاً.

وأشار رئيس حي المناخ إلى أن هذه الأعمال تأتي استكمالاً لأعمال تطهير بالوعات الأمطار، التي تتم مروراً بكافة الشوارع بنطاق حي المناخ، طبقاً للخطة الموضوعة، بمشاركة القيادات وفريق العمل بإدارة المنشآت الصحية بالحي.