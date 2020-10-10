أحمد فهمي: رفضت الصلح مع شيكابالا.. وجمهور الأهلي أهم حاجة حتى لو مستقبلي هيضيع

علق الفنان أحمد فهمي، على المشاجرة التي وقعت بينه وبين محمود عبدالرازق شيكابالا لاعب نادي الزمالك، أثناء حضورهما حفل زفاف شريف منير حسن، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك السابق.

وقال فهمي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج "الحكاية"، عبر شاشة "MBC مصر": "لو عاوز آخد اللقطة زي ما بيقولوا، كان في حازم إمام، لقطة إيه اللي واخدها شيكابالا؟!".

وحول بداية الشجار، قال: "كنت واقف مع هنا، وهي وقفت ودخلت سلمت على الناس، ومصطفى سيف العماري قالي تعالى نخلص الموضوع، ده فرح، ولو مش طايقني سلم وامشي".

وواصل: "نادر حمدي كان واقف، وسلمت على شيكابالا وقبلنا بعضنا، وقالي بعصبية كنت أقدر أعمل اللي انت عملته بس مرضتش، قلت له أنا جاي أسلم عليك، ومصطفى سيف العماري قاله جايلك لحد عندك".

وتابع: "شيكابالا قاله إحنا أكلنا في طبق واحد، وهزرت معاه، قلت له انت شتمت ناس تخصني، قالي مين دول؟! جمهور الأهلي؟! طيب "لفظ خارج" النادي الأهلي، "لفظ خارج" جمهور الأهلي، "لفظ خارج" أي حد بيشجع الأهلي، حاولت أديه مخرج وقلت له بتقولي أنا، راح كررها تاني وكانت (شتيمة مركبة) أي حد بيشجع النادي الأهلي".

وأردف: "أنا كابو، الأهلي وجمهوره أهم حاجة حتى لو مستقبلي هيضيع، بعدها مشفتش قدامي، رديت شتيمة جمهور الأهلي في وشه، والحاجات اللي بيحبها قلتها له، وجالي كل الزملكوية، ومنهم أمير مرتضى، وسلم باحترام وباسني وقالي فهمي ميصحش إحنا في فرح، وانا مشتمتش جمهور الزمالك حتى لما اتشتمنا وكل الناس تشهد وحازم إمام منهم، والحمد لله إن كريم أخويا مكنش وصل، مكنتش هعرف هلمها".

وأوضح، أنه لم يتطاول على نادي الزمالك أو على جمهوره أو أي من رموزه: "نصف المدعوين في حفل زفافي كانوا لاعبين بنادي الزمالك .. وفي نهاية الزفاف حاول البعض أن يصلحوا بيني وبين شيكابالا، لكني رفضت، رديت غيبة جمهور الأهلي، والشتيمة مش متصورة وشتمت جامد جدًا، وكانت أول مرة في حياتي كلها قدام الناس يحصل حاجة زي دي في فرح".