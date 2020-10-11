أديب عن خناقة أحمد فهمي وشيكابالا: أومال الجمهور العادي يحصل منه إيه؟!

قال الإعلامي عمرو أديب، إنه قلق من تزايد وتيرة التعصب بين جماهير الأندية الرياضية في الفترة، مؤكدًا أن كرة القدم لعبة ممتعة وليست حياة أو موت أو رزق ناس أو نهاية العالم.

وأضاف "أديب" خلال حلقة السبت، من برنامج "الحكاية"، عبر شاشة "MBC مصر"، خلال تعليقه عن الأزمة الأخيرة بين الفنان أحمد فهمي ومحمود عبد الرازق شيكابالا لاعب الزمالك: "بقالنا مدة عايشين حالة تعصب شديدة بين قطبي الكرة المصرية، والحادث كان غريبًا".

وتابع: "نبرة التعصب زادت بشدة، وللأسف أحمد فهمي فنان كبير وشيكابالا لاعب كبير، لما يعملوا كده، أومال الجمهور العادي يحصل منه إيه؟! بشويش، دي كرة، في أشياء أهم بكتير، زي التعليم والصحة والتربية والزراعة والصناعة والدين".

وأردف، أنه يجب ألا يتملك التعصب للأندية الرياضية، المصريين: "في نادي دايما بياخد الدوري، وفي نادي جايز بكرة مياخدش حتى المركز الثاني، لكن المنافسة في الملعب وعلى الأرض، لكن مينفعش نتخانق مع بعض أبدًا، استمتعوا لأنها مجرد لعبة".

وكشف مصدر، لـ "الوطن" تفاصيل الواقعة التي بدأت مع دخول فهمي وزوجته الفنانة هنا الزاهد لقاعة الفرح، حيث التقيا مصطفي سيف العماري، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك الأسبق، الذي تحدث مع الفنان قائلاً: "شيكا هنا.. تعالي سلم عليه عشان الموضوع يخلص"، وذلك على خلفية وجود خلاف سابق بينهما بعد استياء فهمي من استفزاز شيكابالا لجمهور النادي الأهلي وقيامه بحركات خارجة عقب فوز الزمالك ببطولة السوبر المصري الأخيرة بركلات الجزاء الترجيحية.

وأضاف المصدر: استجاب فهمي لرغبة العماري وتوجه نحو شيكابالا الذي كان واقفاً رفقة زوجته، ليفاجيء بسلام الأخير عليه بشكل غير لائق، إلا أن فهمي تجاوز الموقف وقال له: "أنت شتمت ناس تخصني على فكرة"، فرد عليه شيكابالا: "تقصد جمهور الأهلي؟" فرد الفنان بالإيجاب، ليفاجئ الأخير بنعت اللاعب للنادي الأهلي وجمهوره بأبشع الألفاظ.