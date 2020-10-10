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أحمد فهمي: "الفولورز بتوعي 5 أضعاف شيكا.. أركب التريند معاه ليه؟!"

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شريف سليمان
11:14 م | السبت 10 أكتوبر 2020
أحمد فهمي وشيكابالا

أحمد فهمي وشيكابالا

قال الفنان أحمد فهمي، إن الأهلي والزمالك هما الكيانان الرياضيان الأكبر في مصر، مشيرًا إلى أنه سب محمود عبد الرازق شيكابالا قائد نادي الزمالك، بنفس الألفاظ الخارجة التي تطاول بها على النادي الأهلي وكل مشجعيه، خلال المشاجرة التي وقعت أثناء حضورهما حفل زفاف شريف منير حسن، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك السابق.

ورد فهمي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج "الحكاية"، عبر شاشة "MBC مصر"، على تصريحات قائد الزمالك لموقع "الوطن سبورت"، والتي قال فيها إن احمد فهمي يحاول التقرب إلى جمهور الأهلي من خلال افتعال أزمة معه، وقال: "لو عاوز أركب تريند أعملها مع حازم إمام، ولو هعمل تريند على السوشيال ميديا، مش هعملها مع حد، الفولورز بتوعه ميجوش ربعي، أنا عندي 5 أضعاف شيكا".

وطالبه الإعلامي عمرو أديب، بالتهدئة، خاصة مع ارتفاع نبرة التعصب في الفترة الأخيرة، قائلًا: "هي لعبة بس يا جماعة".

وواصل فهمي: "انا مش بتحامى في جمهور الأهلي، ولو أنا مشطب فنيًا شرف ما بعده شرف إن جمهور الأهلي هو اللي يشيلني".

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