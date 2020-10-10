أحمد فهمي: أرفض العنصرية ضد شيكابالا.. لكن جمهور الأهلي خط أحمر

قال الفنان أحمد فهمي، إن محمود عبد الرازق شيكابالا لاعب نادي الزمالك تعرض للهجوم من جمهور النادي الأهلي، في مباراة كأس السوبر الاخيرة التي أقيمت بين الفريقين في الإمارات، حيث رد على هذا الهجوم.

وأضاف فهمي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج "الحكاية"، عبر شاشة "MBC مصر": "كنت ضد هذا الهجوم، لأني لست ممثلًا أهلاويًا، بل مشجع أهلاوي أصبح ممثلًا، فأنا تربيت في الأهلي منذ أن كنت في السادسة من عمري".

وتابع: "جمهور الزمالك على راسي، بس جمهور الأهلي أهلي وناسي وخط أحمر، وكتبت بوست فيما معناه إن جمهور الزمالك محترم ومنه رموز محترمة زي حازم إمام وحسن شحاتة، ومتضحكش عليهم وتزايد عليهم وإنت كنت بتفاوض الأهلي وكنت بتطلب مني أكلم لك الأهلي من سنين، وزعل جدًا".

وواصل: "زعل جدًا وده حقه، لأن كان بيننا عيش وملح وكان المفروض أكلمه وأتخانق معاه في التليفون، زي ما هو اتعصب على الجمهور في الملعب، أنا اتعصبت وكتبت البوست".

وأشار، إلى أن مصطفى سيف العماري عضو مجلس إدارة نادي الزمالك الأسبق تحدث إليه في الهاتف: "قالي ميصحش يا فهمي، انتو عيش وملح، فقلت له هو غلط في جمهور الأهلي، وحذفت البوست، وبعت له مع كل الناس إني اعتذرت له، واعتذرت له تاني على الهواء إني مكانش ينفع أنزل له البوست، وفي عز خلافي معاه قلت إني ضد أي تريقة على شيكابالا أو عنصرية او أي كلام ضد ابنه ومش مستني منه حاجة، وهو شال من ساعتها".