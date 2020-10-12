"روتاري" يطلق مبادرة "+1.. فرص بلا حدود" لتطوير مهارات الشباب

انطلقت بالأمس أول مبادرة من نوعها للشباب ، مبادرة "+1.. فرص بلا حدود"، بحضور محافظ المنطقة الروتارية 2451- مصر أسامة الأحمر، والإعلامي مصطفى شردى، ورئيس لجنة الخدمة المهنية بالروتارى الدكتورة إيمان الغمراوى، وهانى عبد الجواد مسؤول القطاع المؤسسى بشركة LCE للتدريب، وأدهم شاكر رئيس لجنة الشباب بالروتارى ومحمد قاسم ممثل الشباب بالروتارى، ونظمت اللقاء مؤسسة نادى روتارى 6 أكتوبر لاند مارك مي مندور.

وتهدف المبادرة إلى توفير فرص عديدة لشباب الروتاراكت والشباب بصفة عامة لتطوير مهارتهم من أجل التقدم فى حياتهم العملية والمهنية وتحضيرهم لمتطلبات سوق العمل ومواجهة التحديات وذلك من خلال عدة محاور تتضمن ورش عمل ودورات تدريبية فى مختلف التخصصات منها: التحول الرقمي ، قطاع البنوك، التسويق الإلكترونى وغيرها، وكذا الاهتمام بهم فى مجال ريادة الأعمال واحتضان المشروعات المتميزة، كما تم توفيع اول بروتوكول من نوعه مع إحدى كبرى الشركات فى مجال التدريب والتوجيه الوظيفى LCE لإتاحة الفرصة للشباب للمناقشة الفردية مع خبير مهنى متخصص، على مستوى أعلى من الكفاءة، لمساعدة الشباب على اختيار مستقبلهم المهنى الذى يرغبونه، وكيف يحقق لهم ذلك من خلال الواقع العملي.

وبدوره، أعرب "الأحمر" عن سعادته بإطلاق تلك الفعالية، قائلًا لـ"الوطن"، إنها ستساعد الشباب إلى التأهيل إلى سوق العمل، متمنيًا استفادة أكبر قدر ممكن من تلك الفئة العمرية.

وعن تفاصيل المبادرة، أوضحت "الغبراوي"، أنها تستهدف الشباب من عمر الـ18 حتى الـ30، لتقديم الخبرات المهنية لهم، متابعةً أن المبادرة قائمة على عدة محاور، ممثلة في تقديم حلقات نقاشية عن تحديات سوق العمل، فضلًا عن "التوجيه الوظيفي" من خلال تدريبات على يد 22 خبيرا مهنيا معتمدا من الاتحاد الدولي للكوتشينج، وذلك عقب توقيع برتوكول تعاون مع إحدى المؤسسات الكبرى المتخصصة في تقديم التدريبات المهنية.

وأردفت، أن المبادرة تتضمن أيضًا عقد جلسات "ريادة أعمال" لتشجيع المشروعات الناشئة، وتقديم قصص النجاح في معرض تنظمه المنطقة الروتارية.