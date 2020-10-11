مختار نوح: التصالح مع مدمري الوطن لا يجوز.. والرئيس وضع حدا له

قال مختار نوح، الخبير في الحركات الإرهابية وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن حديث الرئيس عبدالفتاح السيسي، حول عدم التصالح مع من دمر الوطن، أنهى به الكثير من الحديث المتداول حول التفاوض، مع من هم مستمرين في العداء والنيل من مصر، وهو أمر لا يجوز التصالح معهم، ووضع الرئيس حد في تلك المسألة.

وأضاف "نوح"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "من مصر"، الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل وريهام إبراهيم، والمذاع على فضائية "CBC"، أنه لا يمكن التصالح مع من يريد الهدم أو الخراب لمصر، وكان هناك حديث من البعض حول تعاون مخابراتي بين مصر ودول أخرى، وهو أمر لم يحدث.

وأوضح أن كل الدول التي كانت تعادي مصر، أصبحت تعرف قيمتها حاليا، والحديث حول التصالح بين مصر ودول أخرى، يهدف التبسيط، ونشر فكرة أن الخلاف في وجهات النظر، لكن الصراع بين مصر والدول الأخرى، هو صراع بقاء.

وأكد أن الجماعة الإرهابية، آداة لا ترقى إلى مستوى التصالح، ولا يجوز التصالح مع العصابات المتمردة، مثل الإخوان، ولكن يجب أن يتم عقابهم، ثم دمجهم مع المجتمع بعد إصلاحهم اخلاقيا وخلقيا: "ده ميتسماش تصالح، لكن يسمى تنفيذ أحكام، وعليهم تسليم أنفسهم لتنفيذ الأحكام".

ووجّه الرئيس عبدالفتاح السيسي، كلمة للشعب المصري، خلال فعاليات الندوة التثقيفية الـ32 للقوات المسلحة، قائلا: "انتوا دايما مستهدفين، عاوزين ترتاحوا من اللي بيتعمل فيكوا ده، اتصالحوا، نعمل إيه نتصالح، إذا كنتم عاوزين تتصالحوا قولولي؟، هتقولوا البلد فيها حاجة، هقولكم لأ، بس أنا مقدرش اتصالح".

وأضاف السيسي، خلال كلمته في الندوة التثقيفية الـ32 للقوات المسلحة: "مقدرش أتصالح، هما بيقولوا الصلح الخير، بس أتصالح مع مين؟، مع اللي عاوز يهد بلادي ويأذي شعبي وبلادي، لو اختلف معانا اختلاف، وكان الاختلاف على قد الاختلاف أهلا وسهلا، بس عشان تخش تدمر وتقتل وتضيع 100 مليون، أقدر أصالحك ازاي".

وتابع الرئيس: "إذا كنت أنا وشعب مصر، هان عليك الأطفال وسيدات مصر والكبار، مستعد تشردهم وتوديهم يقتلوا أو يبقوا لاجئين، اتصالح معاك ازاي".