مختار نوح: 80% من الإخوان سلموا نمر والباقي ماشي جوه الحيط

قال مختار نوح الكاتب والمفكر الإسلامي، إن جماعة الإخوان الإرهابية مهدمة، مشيرًا إلى أن زمن مكتب الإرشاد انتهى، ومع ذلك فإن الإرهابي محمود حسين يعيش في زمن التنظيم الكلاسيكي، مشددًا على أنه لا يوجد من يقود الإخوان.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب مقدم برنامج "الحكاية"، عبر شاشة "MBC مصر": "تركيا ليست مهتمة بالإخوان لكنها تتواصل مع بعض الأفراد، ظنًا منها أنها قد تسيطر على البعض، لكن الجميع يحاول التسويق لنفسه للحصول على مبالغ مالية كبيرة مثل إبراهيم منير وحمزة زوبع ومحمد ناصر ومعتز مطر".

وتابع، أنه لا يوجد هيكل تنظيمي لجماعة الإخوان الإرهابية منذ عام 2019: "أكثر من 80% من تنظيم الإخوان في مصر سلم نمر وسابوا الإخوان والباقي اختبأ والباقي دخلوا جوه الحيط، وأغلب الذين قبض عليهم، قبض عليهم بإرشاد الإخوان أنفسهم، وكل ده ما عدا الخلايا العسكرية الخاصة بيحيى موسى".

نوح: الإخواني بيبلغ عن الباقيين مجرد ما يدخل الزنزانة.. مفيش حاجة للتعذيب

وأوضح: "كل إخوان شرق القاهرة وخصوصا إخوان حدائق القبة والزيتون والعباسية جرى القبض عليهم بواسطة مسؤولي المكاتب الإدارية.. كان بيلف في عربية الشرطة وبيقولهم خدوا ده وده وده، وبالتالي مفيش حاجة للتعذيب في الأمن الوطني، بمجرد ما يدخل الفرد منهم في الزنزانة بيطلب ضابط المباحث عشان يتكلم معاه ويبلغ عن الباقي".