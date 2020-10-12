تراثنا.. المستقبل يبدأ من إحياء التراث

600 عارض من مختلف محافظات الجمهورية شاركوا فى معرض «تراثنا» الذى افتتحه الرئيس عبدالفتاح السيسى أمس الأول، المعرض الذى يستمر فى الفترة ما بين 10 و 15 أكتوبر من الشهر الجارى، يُعد من أكبر معارض المنتجات التراثية والحرف اليدوية، حيث يضم جميع المنتجات التراثية من كليم يدوى ومفروشات وسجاد، ومنتجات نحاسية، وتطريز على القماش، وصناعات الخزف، والنحت على جذوع النخيل، وكذلك الرسم بالرمال على أخشاب الدوم، إلى جانب منتجات التراث السيناوى، وينظمه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، للعام الثانى على التوالى.

«الوطن» قامت بجولة داخل المعرض، ورصدت وجود عدد كبير من الحرفيين يشاركون بمنتجات تراثية وتاريخية، يقومون بعرضها على الزوار، البعض منهم اكتفى بعرض منتجات قام بصناعتها فى وقت سابق، والبعض الآخر قرر أن يقوم بتقديم ورش عمل داخل المعرض لتعريف الزوار بفنون الإنتاج، والتقت بعدد من الصانعين الذين أكدوا أن المعرض طوق نجاة وقبلة حياة منحتها لهم الدولة فى محاولة لإنقاذ تلك الحرف من الاندثار.