"مئوية عبدالناصر" تنظم ندوة "إنجازات المشروع الوطني وتحديات المستقبل"

تنظم اللجنة القومية لمئوية جمال عبدالناصر بالتعاون مع وزارة الثقافة اليوم الاثنين ندوة حول "إنجازات المشروع الوطني وتحديات المستقبل" وستشهد قاعة المجلس الأعلى للثقافة بدار الأوبرا المصرية الجلسة التي سيشارك فيها عدد كبير من المفكرين والشخصيات العامة والأكاديميين والفنانين جميعهم في ضيافة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة والدكتور هشام عزمي أمين المجلس الأعلى للثقافة.

وتنطلق الجلسة الافتتاحية التي ستبدأ فعالياتها صباح اليوم الاثنين بأول نقاشاتها تحت عنوان "العروبة والمشروع الوحدوي" ويحاضر فيها المفكر اللبناني أسعد السحمراني وعدد من أساتذة الجامعة وهم أحمد يوسف أحمد أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة وأحمد الدسوقي أستاذ التاريخ المعاصر بجامعة حلوان ويرأس الجلسة الأولى الدكتور جمال شقرة.

وتتناول الجلسة الثانية أهم المحاور المتعلقة بـ "مصر والنظام الدولي بعد ثورة يوليو 1952" وأهم المفاهيم حول الثورة ويشارك في ثاني الجلسات الدكتور سيد فليفل البرلماني والأستاذ بجامعة القاهرة متحدثًا ومعه كل من الكاتب والسياسي المصري جمال زهران وحسن غزالي المدير الإقليمي لمؤسسة الشباب الافرواسيوي ونائب رئيس اتحاد الشباب الافريقي وترأسها المستشارة تهاني الجبالي.

وفيما يتعلق بـ"التنمية المستقلة والاقتصاد الوطني" تشهد ثالث الجلسات مشاركة العديد من الخبراء الاقتصاديين لبحث آليات النهوض بالاقتصاد المستقل والاقتصاد الوطني وهم الدكتور محمد عبد الشفيع الخبير الاقتصادي بمعهد التخطيط القومي كما يشار الدكتور شريف جاد مدير النشاط الثقافي بالمركز الثقافي الروسي بالقاهرة وشريف قاسم أستاذ الاقتصاد بأكاديمية السادات ويشارك أيضًا المهندس صبري عشماوي رئيس جمعية بناة السد العالي ويرأس الجلسة الدكتور مجدي زعبل.

وعلى صعيد القوى الناعمة تشهد الجلسة الرابعة والأخيرة أطروحات خلال مائدة مستديرة بعنوان" قوى مصر الناعمة – الثقافة والفنون والإعلام " في ختام الفعاليات يتحدث خلالها المفكر والأديب المصري يوسف القعيد ومحمد الخولي الخبير بشؤون الإعلام الدولي وتنضم الدكتورة هدى زكريا استاذ علم الاجتماع السياسي وبعض الفنانين أبرزهم الفنانة سميحة أيوب سيدة المسرح العربي والفنانة سميرة عبد العزيز والمخرج الروائي أحمد فؤاد درويش والدكتور أيمن الشيوي المدرس بأكاديمية الفنون ويرأس الجلسة الختامية الكاتب الصحفي محمد الشافعي.