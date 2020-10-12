مسؤول بـ"تويتر": النصح بعدم ارتداء الكمامة مخالفة لسياساتنا

قال جورج سلامة، مدير السياسات العامة والعلاقات الحكومية في "تويتر"، لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إن هدف "تويتر" تحسين صحة المحادثات العامة، بما أنه منصة عامة ومفتوحة يستخدمها الجميع لمعرفة المستجدات حول العالم.

وأضاف سلامة خلال تصريحات مع الإعلامي عمرو أديب عبر "سكايب" ببرنامج "الحكاية"، الذي يعرض عبر شاشة "MBC مصر"، أنه منذ بداية أزمة انتشار جائحة كورونا كانت تعمل كل فرق تويتر على مدار الساعة لتقديم الخدمات كافة والتكيف السريع مع متطلبات مستخدمي هذه المنصة.

وتابع أن "تويتر" عمل على 3 محاور رئيسية لمواجهة جائحة كورونا، الأول إيصال معلومات موثوقة حول الفيروس للمستخدمين من خلال تفعيل خدمة البحث المتخصص: "أي مستخدم على تويتر عندما يبحث عن كلمات متعلقة بفيروس كورونا أو اللقاح، فإن أول نتيجة من نتائج البحث للحساب الرسمي لوزارة الصحة في البلد".

وأردف: "أنشأنا صفحات للحدث، وفرقنا في تويتر تحررها من خلال جمع معلومات وتغريدات من حسابات موثوقة يستطيع المستخدمون أن يصلوا إليها".

وأوضح أن المحور الثاني الذي عملت عليه إدارة المنصة في إطار مواجهة أزمة انتشار جائحة كورونا هو تعزيز الشراكات مع الجهات المعنية التي تعمل في مجال مكافحة فيروس كورونا: "عملنا مع وزارة الصحة المصرية منذ اليوم الأول للأزمة وأنشأنا حسابًا في شهر يناير واليوم فإنه يشهد أكثر من 1400 تغريدة والتفاعل بالملايين".

ولفت، إلى أن المحور الثالث هو توسيع نطاق السياسات العامة التي تشمل ما هو قد يكون مخالفا ومضرا بصحة البشر: "النهاردة لو واحد كتب تغريدة بينصح الناس بعدم ارتداء الكمامة وإنها ملهاش دور من الوقاية يعتبر مخالفة على تويتر، إحنا عندنا مرونة وسلاسة وتكيف في السياسات العامة في مواجهة كورونا".