مسؤول بـ"تويتر": عدد التغريدات لا يتحكم في تصدر "الهاشتاج" التريند

قال جورج سلامة، مدير السياسات العامة والعلاقات الحكومية في "تويتر"، لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إن إدارة منصة تويتر ترصد أكثر من مليار تغريدة كل يومين على مستوى العالم.

وأضاف سلامة خلال تصريحات مع الإعلامي عمرو أديب عبر "سكايب" ببرنامج "الحكاية"، الذي يعرض عبر شاشة "MBC مصر"، أن القاعدة العامة التي تعمل بها المنصة هي تحسين صحة المحادثات العامة، وتطبق القوانين بكل شفافية: "نحن من أوائل الشركات التي تصدر تقارير الشفافية كل 6 أشهر وهذا أمر شديد الأهمية".

وحول التريندات، قال سلامة: "هي معادلة معقدة فيها عدة عوامل، ومن ضمن العوامل الأساسية فيها سرعة وتناغم المحادثات حول موضوع معين، وهناك معلومة مغلوطة لدى البعض بأن عدد التغريدات هي من تتحكم في التريند، وهذا غير صحيح طبعًا".

وأشار، إلى أن سرعة نمو المحادثات حول هاشتاج معين أو وقت زمن معين هو من يجعل هذا الهاشتاج يتصدر أو لا يتصدر التريند: "طورنا من أدواتنا الآلية في السنوات الماضية حتى نستطيع اتخاذ خطوات استباقية من شأنه يجعلنا نحارب أي سلوك عنيف عبر منصتنا".

وواصل: "تقييمات التعلم الآلي تستغرق بعض الوقت للكشف عن التغريدات، ولدينا إحصائية بأن واحدة من كل تغريدتين يتم عليها إبلاغ بأن محتواها عنيف، تكون من خلال التقييم الآلي الخاص بتويتر، مقارنة بما كان عليه الوضع في عام 2018، إذ كان هذا المعدل تغريدة من 5 تغريدات، ونطبق سياساتنا على الجميع دون أي انحياز، وأشجع كل مستخدمينا على إبلاغنا بأي مخالفات ".