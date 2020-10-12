أديب لمسؤول في "تويتر": لو حد شتمني بالأم هتعمل له إيه؟

قال جورج سلامة، مدير السياسات العامة والعلاقات الحكومية في "تويتر"، لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إن خاصية التغريدات الصوتية التي طرحتها المنصة، كانت لعدد محدد من مستخدمي نظام IOS، حيث تأمل إدارة المنصة في طرحها لعدد أكبر من هذا النظام.

وأضاف خلال تصريحات مع الإعلامي عمرو أديب عبر "سكايب" ببرنامج "الحكاية"، الذي يعرض عبر شاشة "MBC مصر": "نحاول تعميم تجربة أكثر إنسانية ونساعد الشباب والصحفيين على استخدام تويتر بشكل مختلف".

ليسأله الإعلامي عمرو أديب، قائلًا: "ولو حد شتمني بالأم؟"، ورد عليه سلامة، موضحًا: "أنا مش ببص على محتوى التغريدة، لكن ببص على الحوار وممكن اللي شتم يكون اتشتم قبل كده".

وأكد سلامة، أن أمان وسلامة المستخدمين هدف رئيس للمنصة، وبالتالي فإنها وفرت أكثر من خاصية لهم لضمان أمانهم مثل BLOCK وmute وتقديم بلاغ لإدارة تويتر، التي تفحص الحساب الذي جرى التقدم بالبلاغ ضده وبحث ما إذا كان تعود السباب والتعليقات العدائية: "بالنسبة إلى اللجان الإلكترونية فلا تسامح أو لدينا بخصوص هذا الأمر والجميع تطبق على الجميع في استخدام حسابات مزيفة لنشر أفكار أو أخبار بشكل مغلوط".

وأوضح، أن الحسابات المزيفة هي التي لا هوية معينة أو أشخاص حقيقيين وتستخدم لأغراض خبيثة، وبالتالي فإنه يجرى التعامل معه عند اكتشافها ولا تهاون فيها.