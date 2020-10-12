جولات انتخابية لمرشحي مستقبل وطن في البدرشين والعياط

واصل مرشحو مستقبل وطن بالدائرة الثالثة بمركزي البدرشين والعياط، جولاتهم الانتخابية بجميع قرى ومراكز مدينتي البدرشين والعياط بمحافظة الجيزة؛ لعرض برامجهم الانتخابية على أهالي الدائرة، لحث المواطنين على دعمهم في انتخابات مجلس النواب المقبلة، منهم: عماد الدرجلي، ونادر الخبيري، وحازم جودة، مؤكدين لجميع أهالي الدائرة أن مطالبهم المشروعة "أوامر"، وسيتم تنفيذها حال فوزهم بمقاعد مجلس النواب المقبل.

وأكد عماد الدرجلي، أحد مرشحي مستقبل وطن بالدائرة الثالثة بمركزي البدرشين والعياط بمحافظة الجيزة، أن جميع مطالب أهالي الدائرة المشروعة "أوامر"، وستنفذ حال فوزه بالانتخابات البرلمانية المقبلة، مشيرا إلى أنه يواصل جولاته الانتخابية لشرح برنامجه الانتخابي بجميع قرى ومراكز مدينتي البدرشين والعياط، موضحا أنه يثق تماما فى دعم جميع عائلات البدرشين والعياط له.

وأوضح "الدرجلي"، خلال لقائه العديد من أنصاره، أن انتخابات مجلس النواب المقبلة، ستشهد منافسة شرسة بين جميع المرشحين، خاصة أن هناك نحو 28 مرشحا يتنافسون على 3 مقاعد فقط في مجلس النواب، مؤكدا أنه سيعمل على حل مشكلات أهالي الدائرة، وإصلاح شبكات الصرف الصحي، وعمل صيانات دورية لشبكات الكهرباء في قرى ومراكز البدرشين والعياط، مؤكدا أنه سيقدم جميع الخدمات المميزة لأهالي دائرته.

من جانبه، أكد نادر الخبيري، أحد مرشحي حزب مستقبل وطن عن الدائرة الثالثة بمركزي البدرشين والعياط بمحافظة الجيزة، أنه يواصل عقد المؤتمرات الانتخابية وسط أنصاره وأهالي دائرته بشكل دوري، طوال فترة الدعاية الانتخابية؛ لمعرفة مطالبهم والصعوبات التي يواجهونها خلال حياتهم اليومية، مشيرا إلى أنه سيعمل على تحقيق مطالب أهالي الدائرة المشروعة، بالإضافة إلى تقديم جميع الخدمات المميزة لهم، حال فوزه بالانتخابات البرلمانية المقبلة.

وأضاف "الخبيري"، خلال لقاءه الجماهيري مع أهالى دائرة البدرشين والعياط، أن هناك منافسة شرسة بين جميع المرشحين؛ لكسب ثقة أهالي الدائرة، لافتا إلى أنه سيعمل على حل جميع مشكلاتهم، موضحا أنه يتمنى دعم الأهالي له، خلال التصويت في صناديق الاقتراع بانتخابات مجلس النواب المقبلة.

ويتنافس على الدائرة الثالثة بمركزي ومدينة البدرشين والعياط، 28 مرشحا، بين مستقلين وأحزاب على الفوز بـ3 مقاعد في مجلس النواب المقبل.