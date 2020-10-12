اليابان تقر بعجزها أمام صواريخ كوريا الشمالية: من الصعب الرد عليها

قال أمين عام مجلس الوزراء الياباني كاتسونوبو كاتو، إن حكومته تعتقد أنه يصعب على منظومة الدفاع الصاروخي اليابانية اعتراض الصواريخ التي ظهرت في الاستعراض الأخير في بيونج يانج.

وأضاف في مؤتمر صحفي، عقده في العاصمة اليابانية اليوم: "توجد بين الصواريخ المعروضة، نماذج نعتقد أنه من الصعب علينا الرد عليها بقدراتنا الحالية. وستواصل الحكومة تعزيز قدرات الدفاع الصاروخي، للرد على التهديدات التي تزداد من حيث العدد والتعقيد"، وفقًا لقناة "روسيا اليوم".

وشدد الأمين العام لمجلس الوزراء الياباني، على أن طوكيو ستتعاون بشكل وثيق مع الولايات المتحدة، بما في ذلك في جمع المعلومات حول إمكانات كوريا الشمالية الصاروخية.

وشهدت بيونج يانج يوم السبت، عرضًا عسكريًا بمناسة الذكرى السنوية الـ75 لتأسيس حزب العمال الحاكم، وخلاله تم عرض بعض الأسلحة الجديدة، بما في ذلك الصواريخ متوسطة المدى التي أثارت اهتمامًا خاصًا في طوكيو.

وتستطيع هذه الصواريخ الطيران وفق مسار منخفض، ويمكنها تغييره في المرحلة الأخيرة قبل إصابة هدف.

وعُرض أيضًا خلل الاحتفال أربع ناقلات حاملة لصواريخ باليستية جديدة عابرة للقارات.

ويشير الخبراء العسكريون في سيئول إلى أن تصميمها يذكر بصاروخ "هواسونغ -15 " الذي يقدر مداه بـ12874 كيلومترا، ويمكن أن يصل إلى أي مكان في البر القاري للولايات المتحدة.