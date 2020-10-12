بعد توقف 7 شهور.. "البالون الطائر" يزين سماء الأقصر من جديد

استأنف "البالون الطائر" رحلاته في سماء الأقصر من جديد، بدءاً من اليوم الاثنين، بعد توقف استمر قرابة 7 شهور، بسبب الإجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس "كورونا" المستجد، والتي تضمنت إغلاق المطارات وتوقف الحركة السياحية.

وحلقت أول رحلة للبالون الطائر لتزين سماء الأقصر، فجر الاثنين، وعلى متنه 17 سائحاً من جنسيات مختلفة، وسط إجراءات أمنية مشددة.

وأكد "أحمد عبود"، مدير شركة لرحلات البالون الطائر، تسلمه إخطار يتضمن بدء العمل من اليوم، وفق مجموعة من الضوابط الاحترازية، مثل التعقيم، والسعة لا تزيد عن 50%، مع اتباع قواعد التباعد الاجتماعي.

وانتهت السلطات خلال الفترة الماضية من أعمال تجهيزات وتطوير أرض مطار البالون الطائر، وذلك بتطوير كافة الخدمات المتعلقة بدعم وتأمين الرحلات والسائحين.

شملت الاستعدادات تجميل أرض المطار، وتركيب شبكات المراقبة والإضاءة المختلفة، لتغطي المطار بالكامل، وتركيب مجموعة من كاميرات المراقبة الحديثة عالمياً، وتحديث محطة متكاملة للمراقبة الجوية، ومحطة أرصاد جوية حديثة ومتطورة.

وكانت لجنة من الشركة المصرية للمطارات والطيران المدني قد قامت بزيارة أرض مطار البالون الطائر بالأقصر مؤخراً، وذلك لتجربة إطلاق أحد البالونات، ومراجعة كافة تفاصيل الرحلات خلال الفترة المقبلة، ومراقبتها طوال فترة التحليق بالكامل.

واطمأنت اللجنة إلى طريقة التشغيل والتدريب وكفاءة قائدي الرحلات، تمهيداً للحصول على الموافقات اللازمة لعودة رحلات البالون الطائر، في إطار توجهات الدولة بعودة الحياة إلى طبيعتها، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية.

وقال محمد عثمان، نائب رئيس غرفة السياحة بالأقصر، إن قرار عودة البالون الطائر يأتي بعد استيفاء خطابات المعاينة من هيئة الطيران المدني، والانتهاء من الإصلاحات لمطار البالون بالحي الغربي بالأقصر، وإعادة تأهيل الطيارين، وأكد وجود طلب متزايد من السياح على البالون الطائر، خاصةً وأنه ضمن برامج السياحة الثقافية، لافتاً إلى أن عدد الرحلات قبل أزمة "كورونا"، كان يبلغ نحو 40 رحلة يومياً.

ولفت نائب رئيس غرفة السياحة بالأقصر إلى أنه تم تدريب العاملين بالقطاع السياحي، خاصة سائقي "الفلايك" و"الحناطير"، والعاملين بالبازارات، على كيفية التعامل مع السياح، وتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.