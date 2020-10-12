واشنطن: اليونان ليست وحدها ونقف بجانبها وندعمها

أعلنت واشنطن دعمها لليونان ضد الاستفزازت التركية بشرق المتوسط قائلة: "اليونان ليست وحدها ونقف بجانبها وندعمها، وفقا لما ذكرته قناة "العربية" في نبأ عاجل.

كانت تركيا أعلنت، في الساعات الأولى من صباح اليوم، أنَّها ستُرسل مجدّدا إلى شرق المتوسط سفينة التنقيب عن النفط في مياه تتنازع عليها السيطرة مع اليونان، في خطوة يُرجّح أن تعيد رفع منسوب التوتّر مع أثينا.

وقالت البحرية التركية، في رسالة إلى نظام الإنذار البحري "نافتيكس"، إنّ السفينة "عروج ريس" ستقوم بأنشطة في المنطقة، بما في ذلك جنوبي جزيرة كاستيلوريزو اليونانية، اعتبارا من الاثنين حتى 22 أكتوبر.

كما ستنضم إلى السفينة، في المهمة المقبلة، سفينتان أخريان هما أتامان وجنكيز خان، وفقًا لنافتيكس.

يشار إلى أن تركيا واليونان العضوان في حلف شمال الأطلسي، تتنازعان بشأن حقول غاز ونفط في شرق المتوسط، في منطقة تعتبر أثينا أنها تقع ضمن نطاق سيادتها.