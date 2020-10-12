حكاية إصرار الزعيم على فيلم "السفارة في العمارة": "يا أنا يا السفارة"

كشف المخرج عمرو عرفة، عن صورة من كواليس فيلم "السفارة في العمارة"، للفنان عادل إمام، والذي طُرح عام 2005؛ إذ ظهر في الصورة بصحبة الزعيم، على إحدى السفن وسط البحار.

وروى عمرو عرفة، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، كواليس إعجاب عادل إمام بالفكرة وإصراره على تنفيذها، قائلا: "كنت بتمشي أنا والزعيم من مكتبه لمكتبي وحكيت له قصه الفيلم في سطر.. بص لي و قالي ده تأليفك؟.. هزيت راسي.. كمل مشي ومردش.. وأنا نسيت".

وأضاف "عرفة": "بعدها بشهرين كلمني وقالي فاكر السطر اللي أنت حكيتهولي.. أنا عاوز أعمل الفيلم ده ويانا يا السفارة في قلب العمارة".

كنت بتمشي انا و #الزعيم من مكتبه لمكتبي و حكيت قصه الفيلم في سطر .. بص لي و قالي ده تأليفك ؟ .. هزيت راسي .. كمل مشي و مردش .. و أنا نسيت ..بعدها بشهرين كلمني و قالي فاكر السطر اللي انت حكيتهولي أنا عاوز أعمل الفيلم ده و يانا يا السفارة في قلب العمارة #صباح_الخير pic.twitter.com/7VgftNZlch — Amr arafa (@AArafa) October 12, 2020

وتدور أحداث الفيلم ،حول المهندس (شريف خيري)، الذي يعمل بإحدى شركات البترول بدبي، ويضطر إلى العودة لمصر بعد غياب عشرين عامًا، ليفاجأ بأن السفارة الإسرائيلية بجانب شقته، ويحاول جاهدا بيع الشقة في البداية، إلا أن فشله يجعله يتعامل مع الأمر بطرق مختلفة.

"السفارة في العمارة"، بطولة عادل إمام وداليا البحيري، ولطفي لبيب وخالد زكي، وأحمد راتب وميسرة، ومن تأليف يوسف معاطي وإخراج عمرو عرفة.

في سياق آخر، هنأ أفيخاي أدرعي، الناطق باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، الفنان عمرو دياب، بعيد ميلاده التاسع والخمسين، واصفًا إياه: "من أقرب الفنّانين العرب على قلبي"، على حد زعمه.

وكتب "أدرعي" عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "يصادف اليوم عيد ميلاد الهضبة عمرو دياب.. من أقرب الفنّانين العرب إلى قلبي.. صوته هو صديقي وصديق الكثيرين في الفرح والحزن والحب والسفر".

وأضاف: "بهذه المناسبة أتمنى للهضبة عيد ميلاد سعيدا منّي شخصيا ومن جميع معجبيه في إسرائيل وإليكم هذا الأداء الخاص لأغنية عمرو الشهيرة (تملي معاك) بصوت جنود جيش الدفاع. كل عام وأنت بألف خير يا عمرو! تملنا معاك".

وأبدى عدد كبير من مُتابعي عمرو دياب، استنكارهم لتهنئة متحدث جيش الاحتلال، حيث قال "حسام": "أتمنى عمرو دياب يطلع يستنكر هذا ويكسر نفسهم زي ما بيكسروا قلوب أمهات كتير على أولادهم وبيقولوا لأمهاتهم تملى معاكي يا أمي وفجأة لم يجدوهم إلا تحت التراب".

فيما قال "محمد": "أنتم ليه بتسموا جيشكم (جيش الدفاع)!؟.. شيء غريب!!.. هو لما أنت تسرق حاجة وتدافع عن اللي سرقته من استعادة أصحابه له.. يبقى ده دفاع؟!".

وقال "أحمد منصور": "يا عم لو حتى غنيت لكتكوت الأمير أم حسن.. أنتم أعداء ولا عمرنا نصدقكم ولا نتغير من ناحيتكم تعرف دي حاجة في دمنا متعلم مش متعلم أنتم أعداء وفر على نفسك التمثيل وشغل الصهاينة".