"القباج": ارتفاع عدد المثقفات المجتمعيات لنشر رسائل "وعي" إلى 9 آلاف

قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن مجلس الوزراء وافق على زيادة الألفين رائدة مجتمعية إلى 9 آلاف، بعد إضافة 7 آلاف مكلفة خدمة عامة، من أجل نشر رسائل برنامج وعي، في جميع قرى حياة كريمة، التي وصلت حاليا إلى 375 قرية، وستصل إلى 1000 في القريب العاجل، مشيرة إلى أن برنامج "وعي"، ضمن برامج الحماية الاجتماعية المستحدثة في إطار الاستثمار في البشر.

برنامج "وعى" يهدف إلى تغيير السلوكيات المجتمعية السلبية

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي، أن برنامج "وعى" يهدف إلى تغيير السلوكيات المجتمعية السلبية المعوقة للتنمية البشرية والاقتصادية، من خلال إمداد المواطنين بالمعارف والمعلومات العلمية والقانونية والدينية الموثقة.

واشارت الدكتورة نيفين القباج، في تصريحات صحفية، أن البرنامج يعمل عليه 40 جمعية أهلية بالتعاون مع الوزارة، وقابل للزيادة، منوهة إلى أنه يعمل على نشر 12 رسالة توعية، نصفها يدور حول تمكين النساء، وصحة المراة والطفل .

ويعمل البرنامج على بناء قدرات الكوادر الاجتماعية، من مستفيدين ومستفيدات "تكافل وكرامة"، ومكلفات الخدمة العامة والرائدات الاجتماعيات، كنواة لتغيير السلوكيات والممارسات السلبية، ونقل الرسائل المعرفية والخبرات الإيجابية لمجتمعاتهم.

وأكدت الوزيرة، أن هدف البرنامج تشكيل الوعي الإيجابي، تجاه 12 قضية مجتمعية، وهي: "التمكين الاقتصادي، والتعليم والمعرفة ومحو الأمية، وصحة الأم والطفل، والتربية الوالدية الإيجابية، والاكتشاف المبكر للإعاقة، والهجرة غير الشرعية، والزيادة السكانية، وختان الإناث، وزواج الأطفال، والنظافة والصحة العامة، ومكافحة المخدرات، والمواطنة، واحترام التنوع الديني والثقافي".

وأكدت الدكتورة نيفين القباج، أن إطلاق برنامج "وعي"، هو استكمال لحلقة التنمية المستدامة، والتمكين الاقتصادي والاستثمار في البشر، خاصة أن الوزارة تتصدى للفقر المادي والفكري، كما أن المرحلة الحالية شهدت توفيقا تاما للعلاقة مع المجتمع المدني، مشيرة إلى أن الحكومة بدأت في تحسين البنية التحتية، وتدشين برامج اقتصادية، ثم تطرقت إلى برامج الحماية الاجتماعية، ثم التنمية الثقافية.