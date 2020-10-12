أعلى بيع في "المصري الخليجي".. سعر الدولار اليوم الاثنين 12-10-2020

تستعرض "الوطن" متوسط سعر الدولار أمام الجنيه المصري وفق بداية التعاملات الصباحية التي وردت اليوم، الاثنين 12 أكتوبر، في بعض البنوك العاملة بالقطاع المصرفي، والذي سجّل استقرارًا في كل البنوك وشركات الصرافة.

سعر الدولار في بنك مصر

سجّل سعر الدولار في بنك مصر نحو 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

سجّل سعر الدولار في بنك الإسكندرية نحو 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

سجّل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB نحو 15.64 جنيه، للشراء، و15.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

سجّل سعر الدولار في بنك قناة السويس نحو 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سجّل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري نحو 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف المتحد

سجّل سعر الدولار في المصرف المتحد نحو 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.

وجاء أعلى سعر لبيع الدولار بـ15.67 جنيه مقابل 15.77 جنيه للشراء في بنوك مصرف أبو ظبي الإسلامي، والمصري الخليجي، والكويت الوطني، وأبو ظبي الأول، فيما سجل سعر أقل سعر للبيع والشراء في بنوك مصر إيران للتنمية، والعربي الأفريقي، والمصرف المتحد، والعقاري المصري العربي، والأهلي المتحد، والتجاري الدولي، ليباع بـ15.74 جنيه مقابل 15.64 جنيه للشراء.

سعر الدولار عالميًا

واستقر مؤشر الدولار ويُتداول دون أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع مقابل منافسيه، بعد أن واجهت مفاوضات بشأن حزمة تحفيز أمريكية معارضة، في حين تراجع اليوان بعد أن اتخذ البنك المركزي الصيني إجراءً يُنظر إليه على أنه يستهدف الحد من قوة العملة.

وهبط الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري بنهاية الأسبوع الماضي إلى مستوى 15.66 جنيهًا، وهذا الهبوط يعد أدنى مستوى للعملة الأمريكية في 7 أشهر، إذ كان قد سجل الدولار هذا المستوى في 10 مارس الماضي قبل أن يرتفع إلى مستويات أعلى بسبب تأثيرات جائحة كورونا.

ويرجع تحسن الجنيه المصري مجددًا أمام الدولار لعدد من الأسباب، من بينها عودة استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية بقوة، بعد خروج نحو 20 مليارًا منها بسبب أزمة كورونا، كما بدأت إيرادات السياحة في الارتفاع بعد أن مُنيت بخسائر ضخمة نتيجة إغلاق حركة السفر.

أسعار العملات العربية والأجنبية

سجّل سعر اليورو في البنك الأهلي المصري نحو 18.47 جنيه للشراء، و18.63 جنيه للبيع، وسجّل سعر اليورو في بنك الإسكندرية نحو 18.44 جنيه للشراء، و18.62 جنيه للبيع.

فيما سجّل سعر الجنيه الإسترليني في بنك مصر نحو 20.39 جنيه للشراء، و20.56 جنيه للبيع، وفي بنك قناة السويس سجّل نحو 20.39 جنيه للشراء، و20.57 جنيه للبيع.

وسجّل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي 4.08 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع، فيما سجّل في بنك مصر نحو 4.08 جنيه للشراء و4.20 جنيه للبيع.

أما الدرهم الإماراتي سجّل في بنك قناة السويس نحو 4.18 جنيه للشراء، و4.29 جنيه للبيع، وسجل في بنك الإسكندرية نحو 4.20 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع.