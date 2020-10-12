وزير التعليم لـ"الوطن": "لن يجبر تلميذ على حضور مجموعات التقوية"

أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة أنهت جميع استعداداتها لبدء العام الدراسي الجديد، من حيث توريد الكتب المدرسية للمديريات التعليمية بالمحافظات، وإجراء الصيانات البسيطة في المدارس، وتنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية لمواجهة تفشي فيروس كورونا، قائلا: "لن يجبر أي تلميذ على حضور مجموعات التقوية، وهي اختيارية لتحسين مستوى التعليمي للطلاب"، مشددا على أن الوزارة جاهزة تماما للعام الدراسي الجديد.

وزير التربية والتعليم: تشكيل غرفة عمليات مركزية لمتابعة سير اليوم الدراسي بجميع المدارس بمختلف المحافظات

وقال "شوقي"، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، إنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بديوان عام وزارة التربية والتعليم، ستكون متصلة بجميع المديريات التعليمية بمختلف محافظات الجمهورية؛ لمتابعة سير العملية التعليمية لحظة بلحظة، والتأكد من انتظامها وعدم وجود أي أزمات أو معوقات تؤثر على سير انتظام اليوم الدراسي بالمدارس، مطالبا جموع القائمين على العملية التعليمية بضرورة تنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، من خلال تنفيذ التباعد داخل الفصول بين الطلاب وارتداء التلاميذ في الصفوف الأولى "غطاء الوجه"، وهيئة التدريس "الكمامات الطبية"، أثناء اليوم الدراسي داخل الفصول والمدرسة.

شوقى: لا يوجد لدينا أى نيه على الإطلاق بتأجيل بدء العام الدراسي الجديد.. وليس لدينا تخوفات من كورونا

وأشار "شوقي"، إلى أنه لا توجد أي نيه لتأجيل بدء العام الدراسي الجديد، موضحا أن الدراسة في مواعيدها المحددة، والتي من المنتظر أن تبدأ في 17 أكتوبر الجاري، مضيفا أن الوزارة ليس لديها أي تخوفات من كورونا؛ لأنها وضعت سيناريوهات عديدة للتعايش مع الفيروس، موضحا أن جميع العاملين بالمنظومة التعليمية يعملون من أجل نجاح العام الدراسي الجديد.

وزير التعليم: أسعى دائما إلى تحقيق طفرة كبيرة بمنظومة التعليم فى مصر

وأضاف وزير التربية والتعليم، بأن تطوير منظومة العملية التعليمية فى مصر يهدف إلى تغيير المنظومة بأكملها؛ لتتحول من التعليم إلى التعلم، مع عدم اقتصار دور الطلاب على أن يكونوا متلقين للمعلومات، بل يتحولوا إلى مستفيدين من نظام متكامل، لافتا إلى أنه يسعى دائما إلى تحقيق طفرة كبيرة بنظام التعليم في مصر.