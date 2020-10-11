وكيل "تعليم بورسعيد" يبحث إستعدادات العام الدراسي الجديد

التقى دكتور نبوى باهي وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد اليوم المهندس رضا سرحان مدير عام الهيئة العامة للأبنية التعليمية فرع بورسعيد بمقر الفرع لبحث ومناقشة إستعدادات تعليم بورسعيد لإستقبال العام الدراسى الجديد ٢٠٢٠ - ٢٠٢١ بحضور محمد ضياء مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام بالمديرية.

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد أن هذا اللقاء استعرض الإنجازات فى أعمال الصيانة بالمدارس وكذلك دخول مدارس جديدة للخدمة ومراجعة موقف دخول المرافق ورصف الأفنية وتأثيث الفصول بالمدارس داخل منظومة التعليم بالمحافظة.

وأوضح باهى أن مديرية التربية والتعليم ببورسعيد حريصة على تلبية إحتياجات الإدارات التعليمية والمناطق السكنية وفقا للكثافات بجميع المراحل التعليمية ونوعية التعليم لتخدم الطلاب بما يضمن التنوع التعليمى بكثافات معتدلة والتوسع فى الفصول الدراسية.

ووجه وكيل مديرية التربية والتعليم الشكر للهيئة العامة للأبنية التعليمية فرع بورسعيد على ما تم بذله من جهد لإتمام تلك المنشآت وكذلك كل الإدارات المعنية التى ساهمت بشكل فعال فى إنجاز تلك المهمة فى وقت قصير وتهدف للإرتقاء بالمنظومة التعليمية بالمحافظة.

وكان وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد قد كرم الطالبة آية عاطف عثمان التى حصلت على الترتيب الأول في الشهادة الإعدادية على مستوى المحافظة للعام الدراسى ٢٠١٩ - ٢٠٢٠ بحضور أحمد أبو عوف مدير بنك التعمير والإسكان فرع الغرفة التجارية وذويها.

وصرح وكيل الوزارة أن البنك قد منح الطالبة آية جهاز تابلت وشهادة تقدير لتفوقها الدراسى وحصولها على المركز الأول على مستوى المحافظة فى الشهادة الإعدادية بمجموع ٢٧٩.٥ درجة وذلك بمقر البنك.

وأضاف باهى أن "تعليم بورسعيد" دائما ما يرحب بالدور المجتمعى لبنك التعمير والإسكان الذى يرعى طلاب بورسعيد وذلك إيمانا بالدور الإيجابى فى التنمية المستدامة وخدمة قضايا المجتمع.