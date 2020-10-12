"مستقبل وطن" بأسيوط ينظم مؤتمرأ جماهيرياً حاشدا لدعم مرشحيه

نظمت أمانة حزب مستقبل وطن بأسيوط، مؤتمرا جماهيريا حاشدا، بمدينة ديروط لدعم؛ مرشحي الحزب بالدائرة الثانية (منفلوط والقوصية وديروط)، وشرح البرامج الانتخابية الخاصة بالمرشحين، والوقوف على الإجراءات التنظيمية أمانة المركز، لخوض انتخابات مجلس النواب 2020.

جاء ذلك، تنفيذا لتكليفات المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس الحزب، والمهندس أشرف رشاد، الأمين العام له، والمهندس ياسر عمر، أمين الحزب بالمحافظة، ووكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، ومرشح القائمة الوطنية، بحضور اللواء يحيي كدواني، والنائب محمد عيد عبدالجواد، عضو مجلس النواب، مرشح الحزب بالقائمة الوطنية.

كما حضر المؤتمر، واللواء يونس الجاحر، عضو مجلس النواب، مرشح حزب مستقبل وطن فردي، والنائب إبراهيم نظير، عضو مجلس النواب، مرشح الحزب فردي، والدكتور حسام الدين حلمي ماضي، مرشح الحزب فردي، والنائب مجدي سليم، عضو مجلس الشيوخ، وحماده زهير، مرشح الحزب فردي، والمهندس محمود النمر، أمين الحزب بديروط، وحامد الببلاوي، أمين التنظيم بمركز منفلوط، بجانب أمناء الأمانات النوعية، وأعضاء هيئه مكتب الحزب، وأعضاء اللجان النوعية بديروط، والوحدات الحزبية ولفيف من الأهالي والشخصيات العامة.

واستعراض مرشحي الحزب لمجلس النواب برامجهم الانتخابية، مؤكدين على أهمية دور عضو مجلس النواب الرقابي والتشريعي، وضرورة تكاتف الجميع لإخراج الانتخابات بصورة تليق بشعبيه الحزب على أرض الواقع، وظهور أمانة "مستقبل وطن"، بمركز ديروط بالمظهر المشرف والقوي، في توعية المواطنين بأهمية المشاركة الفعالة بالانتخابات.

وفي ختام المؤتمر، أكد الجميع أنهم علي قلب رجل واحد خلف مرشحي الحزب.