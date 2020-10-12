سرقة خزينة بداخلها 174 ألف جنيه من محل بالدقي.. ودورية تضبط المتهمين

ألقت أجهزة الأمن في الجيزة، القبض على لصين بتهمة سرقة خزينة بداخلها 174 ألف جنيه من محل تجاري في الدقي، بعد رصد دورية أمنية للمتهمين، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها، خصوصا فى مجال استهداف وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبى حوادث السرقة.

وتمكنت قوة أمنية بإشراف اللواء محمود السبيلي مدير المباحث الجنائية، تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة الدقى بمديرية أمن الجيزة، أثناء المرور بدائرة القسم لملاحظة الحالة، من ضبط شخصين يحملان خزينة حديدية متوسطة الحجم، ويشرعا فى وضعها داخل حقيبة سيارة ملاكى يقودها شخص آخر، وتبين أنهمم عامل بأحد المحال التجارية بدائرة القسم، وعاطل، مُقيمان بمحافظة المنيا، وسائق مُقيم بالقليوبية .

واعترف المتهم الرئيسي، أمام هانى شعراوي مفتش مباحث وسط الجيزة، والمقدم هانى الحسيني رئيس مباحث الدقى، أنه علم بوجود مبالغ مالية بخزينة المحل عمله فقام باصطناع نسخة من مفتاح المحل، واتفق مع المتهم الثانى واستغلا غلق المحل، وقاما بسرقة الخزينة من داخله، ثم قاما باستدعاء سيارة عبر تطبيق إحدى الشركات.

بمواجهة السائق أمام الرائد حسام العباسى معاون المباحث، نفى علمه بالواقعة وقرر بحضوره بناءً على طلب أحد الأشخاص لتوصيله عبر التطبيق، وبفتح الخزينة بمعرفة مدير المحل تبين احتوائها على مبلغ مالى قدره 174 ألف جنيه.