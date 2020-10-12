11 مدينة تطرح فيها وحدات "إسكان اجتماعي" خلال أيام.. تعرف عليها

أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عزم الحكومة طرح 100 ألف وحدة إسكان اجتماعي خلال الأيام المقبلة في 11 مدينة جديدة.

وتضم قائمة المدن الجديدة التي تطرح فيها الحكومة وحدات الإسكان، وهي كما يلي:

1. بدر.

2. حدائق العاصمة.

3. حدائق أكتوبر.

4. أكتوبر الجديدة.

5. العبور الجديدة.

6. السادات.

7. سوهاج الجديدة.

8. أسوان الجديدة.

9. المنيا الجديدة.

10. قنا الجديدة.

11. العاشر من رمضان.

كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عقد اجتماعا لمتابعة تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتوفير 250 ألف وحدة إسكان اجتماعي، وكذا طرح وحدات مشروع "سكن لكل المصريين".

حضر الاجتماع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، والمهندس صلاح حسن، نائب رئيس الصندوق.

وفي تصريحات صحفية عقب الاجتماع، أكد الجزار، استعداد صندوق الإسكان الاجتماعي للإعلان خلال أيام عن حجز أول 125 ألف وحدة إسكان ضمن تكليفات الرئيس.

ولفت وزير الإسكان إلى صدور موافقة مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي على الطرح، وننتظر موافقة مجلس الوزراء هذا الأسبوع، على أن يتم الإعلان للحجز بعدها مباشرة.

وقال الجزار، إنّ المدن الجديدة هي "بدر، حدائق العاصمة، حدائق أكتوبر، أكتوبر الجديدة، العبور الجديدة، السادات، سوهاج الجديدة، أسوان الجديدة، المنيا الجديدة، قنا الجديدة، والعاشر من رمضان"، موضحا أنّ الوحدات المتاحة ستكون بمساحات 75 و90 مترا على ألا يزيد دخل المتقدمين على 6 آلاف جنيه.