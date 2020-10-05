كشف حساب "2 كفاية": تحويل أكثر من نصف مليون سيدة لعيادات تنظيم الأسرة

قال الدكتور عمرو عثمان مساعد وزير التضامن الاجتماعي، إنَّ مشروع "2 كفاية " نفذ حتى الآن أكثر من 4 ملايين زيارة منزلية، وتم تحويل أكثر من نصف مليون سيدة لعيادات تنظيم الأسرة التابعة لوزارة الصحة والجمعيات الأهلية، لافتا إلى إجراء 4000 ندوة مجتمعية شارك فيها 500 ألف مواطن.

وأوضح مساعد وزير التضامن لـ"الوطن"، أن برنامج "2 كفاية" يهدف لمواجهة ارتفاع الكثافة السكانية بشكل كبير، موضحًا أنَّ أسباب ارتفاع معدلات الإنجاب الكلي تتنوع بين أسباب اجتماعية وثقافية واقتصادية.

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وأشار إلى أن الفئة المستهدفة من مشروع "2 كفاية"، السيدات المستفيدات من برنامج تكافل من سن 18 حتى 35 عامًا، في المحافظات العشر المستهدفة، وهي المحافظات الأكثر فقرًا والأعلى خصوبة: أسوان، الأقصر، قنا، سوهاج، أسيوط، المنيا، بني سويف، الفيوم، الجيزة، والبحيرة.

لجان لتقديم التيسيرات بالمحافظات

وأضاف مساعد وزير التضامن، أنه تم توفير لجان تسيير لا مركزية في المحافظات العشر المستهدفة، برئاسة المحافظين، لمتابعة تنفيذ أنشطة المشروع وتقديم التيسيرات وإعداد تقارير شهرية بالأنشطة، وموافاة وزارة التضامن الإجتماعي بنسخة منها لعرضها على اللجنة المركزية لتسيير المشروع.

وأكّد أنَّ الإطار الاستراتيجي للمشروع يرتكز على استعادة دور المجتمع المدني وإذكاء الجهود التطوعية، والتعاون مع الجهات ذات الصلة وتحقيق التنمية الاجتماعية الشاملة، للأسر المستفيدة من برنامج "تكافل" المنفذ في 10 محافظات الأكثر فقرًا والأعلى خصوبة.

شراكة مع 108 جمعيات أهلية بالتنسيق مع الصحة

كانت نيفين القباج وزير التضامن الاجتماعي، أوضحت أنَّ برنامج "2 كفاية"، أطلق بتوجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بهدف الحد من الزيادة السكانية، لافتة إلى أنه يعمل بالشراكة مع 108 جمعيات أهلية، وبالتنسيق الكامل مع وزارة الصحة والسكان،.

وكشفت أنَّ إجمالي العيادات التابعة للبرنامج 64 عيادة، تمّ توفير الأجهزة والمعدات فيها بما يتفق مع المعايير المعتمدة لمراكز تقديم الخدمات الصحية، بالاشتراك مع 1140 مثقفة صحية، و2000 مثقفة صحية، وتمويل تكلفة الاعتماد على 6 آلاف مكلفة خدمة عامة للتوعية، مع إضافة 384 كادراً من الجمعيات الأهلية.